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Путин на следующей неделе посетит Казахстан

Визит президента состоится после того, как с Токаевым встретились лидеры Франции и Венгрии
Максим Цуланов Нурлан Гасымов
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер встретится со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Кремль официально не сообщал о планах президента на предстоящую неделю.

В последний раз переговоры президентов двух стран состоялись 7 октября в резиденции Путина в Ново-Огарево. Тогда они совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан.

Путин, Мирзиёев и Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан

Встреча лидеров государств прошла в Ново-Огарево

Путин отмечал, что страна открыта к международному сотрудничеству в энергетической сфере. По его словам, РФ нацелена на удовлетворение потребностей в топливе у партнеров из Узбекистана и Казахстана, а также из других заинтересованных государств.

1 ноября в Казахстан с официальным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон и провел переговоры с Токаевым. В ходе переговоров в узком формате Макрон и Токаев обсудили перспективы казахско-французского стратегического партнерства, укрепление политического диалога, а также развитие сотрудничества, включая сферы торговли, энергетики, инвестиций и др.

Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, целью Макрона было «повышение энергетической безопасности Франции», поскольку центральноазиатские страны богаты ураном. Отмечалось, что Париж заинтересован в таком сотрудничестве после июльского переворота во втором по значению импортере урана для Франции – Нигере (в 2022 г. поставил французам 1440 т). По данным Евроатома, Казахстан стал крупнейшим поставщиком урана во Францию (2659 т), а Узбекистан занял пятое место с 918 т.

Собеседники агентства называли другим намерением французского президента желание снизить зависимость Казахстана и Узбекистана от Москвы.

Узбекистан намерен расширить партнерство с французской Orano

Визит президента Франции состоялся не без согласования с властями США, считает политолог, специалист по Центральной Азии Марс Сариев. Вашингтон, по его словам, хочет либо отдалить Казахстан от России, либо дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике, чтобы создать проблемы России у ее границ. Поэтому вопросы безопасности и логистики могут оказаться центре внимания переговоров Путина и Токаева.

«Внешне Астана дистанцируется от Москвы. Тем не менее Токаев опытный политик, думаю, он понимает, что гарантом безопасности и стабильности могут выступать только Россия и Китай», – отметил эксперт.

На следующий день после визита Макрона, Казахстан посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл в республику со словами «всегда приятно возвращаться домой», на что Токаев отметил, что Орбан приехал на «родину предков», поскольку он кыпшак (тюркский народ). Премьер и президент обсудили сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. 

Орбан отмечал, что Венгрия получает нефть «не только из России, но и из Казахстана», хотя объем поставок из республики пока «невелик». Он отметил, что экономические связи между Венгрией и Казахстаном, которые девять лет назад взяли курс на стратегическое партнерство, продолжают укрепляться. 

В Кремле отмечали, что развитие Казахстаном отношений с европейскими странами является нормальным процессом, а у Москвы свои отношения с Астаной, которыми она дорожит.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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