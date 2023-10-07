Путин, Мирзиёев и Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан

Путин, Мирзиёев и Токаев дали старт поставкам российского газа в УзбекистанВстреча лидеров государств прошла в Ново-Огарево
Президент России Владимир Путин с коллегами из Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны. Главы государств встретились в резиденции Путина в Ново-Огарево.
«Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств. Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально значимые объекты. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов», – заявил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что страна открыта к международному сотрудничеству в энергетической сфере. По его словам, РФ нацелена на удовлетворение потребностей в топливе у партнеров из Узбекистана и Казахстана, а также из других заинтересованных государств.
По словам Путина, Россия, Казахстан и Узбекистан могут вместе решать самые амбициозные задачи и реализация трехстороннего проекта по поставкам газа в Узбекистан это подтверждает. Российский президент заявил, что уверен в успешном развитии стратегического партнерства между государствами. Он ожидает, что сотрудничество принесет осязаемые результаты их народам.
Мирзиеев сообщил на встрече, что Узбекистан готов сотрудничать в нефтегазовой сфере с Россией в долгосрочной перспективе. Взаимодействие республики с Россией в сфере энергетической безопасности вышло на новый уровень, подчеркнул узбекистанский лидер.
Президенты выслушали доклад главы «Газпрома» Алексея Миллера, который подключился к церемонии из центрального офиса корпорации в Санкт-Петербурге. Он отметил, что запуск поставок – это значимое событие для всей газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что контракты о трехстороннем сотрудничестве государства подписали в июне, а комплекс необходимых подготовительных работ стороны выполнили за 3,5 месяца.
«Мы и дальше продолжим развивать наше долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере», – подчеркнул Миллер.
По его данным, подача газа уже стартовала. Давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают исправно.
Путин поздравил Токаева и Мирзиеева с успешным запуском, лидеры обменялись рукопожатиями.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил в августе, что республика готова обеспечить транзит от 1,5 млрд до 10 млрд куб. м российского газа в Узбекистан ежегодно. Объем поставок могут увеличить в зависимости от готовности узбекской энергетической инфраструктуры и решения России.
Россия подписала соглашение с казахстанской компанией QazaqGaz в рамках ПМЭФ-2022 16 июня. Как заявлял ранее Путин, Россия никогда ранее не поставляла газ в направлении стран Средней Азии.