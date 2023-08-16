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Казахстан готов обеспечить транзит до 10 млрд куб. м российского газа в год

Узбекистану это может помочь выполнить экспортные обязательства перед Китаем
Василий Милькин
Узбекистан и Казахстан имеют контракты на поставку газа в Китай, которые уже не могут выполняться в полном объеме за счет собственной добычи / Максим Стулов / Ведомости

Казахстан обсуждает вопрос транзита российского газа в Узбекистан в объеме до 10 млрд куб. м в год. Об этом 15 августа сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

«Сейчас мы индикативно обсуждаем объем транзита от 1,5 [млрд] до 10 млрд куб. м газа <...> Можно будет умножить [объем поставок] в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, в зависимости от готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объеме», – сказал министр (цитата по «Прайму»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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