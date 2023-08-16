Казахстан готов обеспечить транзит до 10 млрд куб. м российского газа в год

Казахстан готов обеспечить транзит до 10 млрд куб. м российского газа в годУзбекистану это может помочь выполнить экспортные обязательства перед Китаем
Казахстан обсуждает вопрос транзита российского газа в Узбекистан в объеме до 10 млрд куб. м в год. Об этом 15 августа сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
«Сейчас мы индикативно обсуждаем объем транзита от 1,5 [млрд] до 10 млрд куб. м газа <...> Можно будет умножить [объем поставок] в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, в зависимости от готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объеме», – сказал министр (цитата по «Прайму»).
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