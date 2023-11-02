Узбекистан намерен расширить партнерство с французской Orano

Отмечалось, что Париж заинтересован в таком сотрудничестве после июльского переворота во втором по значению импортере урана для Франции – Нигере (в 2022 г. поставил французам 1440 т). По данным Евроатома, Казахстан стал крупнейшим поставщиком урана во Францию (2659 т), а Узбекистан занял пятое место с 918 т.