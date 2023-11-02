Узбекистан намерен расширить партнерство с французской Orano
Узбекистан планирует расширить партнерство с французской уранодобывающей компанией Orano, сообщила пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
«Важной областью кооперации названа глубокая переработка стратегических сырьевых материалов и производство промышленной продукции на основе передовых технологий. Отмечено, что в этом направлении уже имеются планы по расширению партнерства с компанией Orano», – говорится в сообщении.
В своем обращении, которое привела пресс-служба, Мирзиеев отметил, что «двери для работы в Новом Узбекистане всегда открыты, и мы готовы реализовать любые перспективные совместные проекты».
Президент Франции Эммануэль Макрон находится с визитом в Узбекистане. Днем ранее французский лидер посетил Казахстан. Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, целью Макрона станет «повышение энергетической безопасности Франции», поскольку центральноазиатские страны богаты ураном.
Отмечалось, что Париж заинтересован в таком сотрудничестве после июльского переворота во втором по значению импортере урана для Франции – Нигере (в 2022 г. поставил французам 1440 т). По данным Евроатома, Казахстан стал крупнейшим поставщиком урана во Францию (2659 т), а Узбекистан занял пятое место с 918 т.
Как рассказывал эксперт по ядерной энергетике Валентин Гибалов в интервью «Ведомостям», вряд ли Франция сможет заменить уран из Нигера: добыча Казахстана почти на максимуме, хотя пока имеет резервы для некоторого роста. По его словам, казахстанский уран чуть дешевле в добыче, но продается по схожей рыночной цене.