США ввели санкции против 10 граждан и компаний за экспорт электроники в РФ

31 октября были арестованы Гольцев, Пузырева и Насриддинов. По версии минюста США, они закупали электронику через две компании в Бруклине – SH Brothers и SN Electronics. Затем продукцию отправляли в Россию через компании-посредников в Турции, Индии, Китае и ОАЭ, в том числе через Suntronic. В общей сложности в Россию было поставлено электроники на сумму более $7 млн, уточняется в заявлении бюро.