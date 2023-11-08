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США ввели санкции против 10 граждан и компаний за экспорт электроники в РФ

Ведомости

США ввели санкции против семи физлиц и трех компаний, которые, по версии Вашингтона, якобы причастны к незаконному экспорту электроники военного назначения в Россию. Об этом говорится в заявлении бюро по вопросам промышленности и безопасности минторга США.

В частности, под ограничения попали россияне Владимир Бочкарев, Павел Черников, Екатерина Ветошкина, Олег Женченко, а также граждане Канады Николай Гольцев, Кристина Пузырева и американец Салимджон Насриддинов. Среди компаний, оказавшихся в черном списке, – SH Brothers (зарегистрирована в США), SN Electronics (США) и Suntronic (ОАЭ).

Утверждается, что эти 10 физлиц и компаний якобы незаконно закупали «электронику двойного назначения на миллионы долларов для конечных пользователей в России, включая аффилированные с российской армией компании». Кроме того, всем семи лицам предъявили обвинения, в том числе в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля.

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Под ограничения также попали почти 40 физических лиц

31 октября были арестованы Гольцев, Пузырева и Насриддинов. По версии минюста США, они закупали электронику через две компании в Бруклине – SH Brothers и SN Electronics. Затем продукцию отправляли в Россию через компании-посредников в Турции, Индии, Китае и ОАЭ, в том числе через Suntronic. В общей сложности в Россию было поставлено электроники на сумму более $7 млн, уточняется в заявлении бюро. 

2 ноября США расширили санкционный список, включив в него 37 физических лиц и 200 компаний, якобы связанных с Россией. В частности, под ограничения попали СПБ биржа, «АФК-Система», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Среди физических лиц, в отношении которых были введены санкции, числятся граждане России, Швейцарии, Кипра, Швеции, Ирландии, ОАЭ, Латвии, а также Турции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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