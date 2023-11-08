Путин заявил о попытках расшатать легитимную власть в СНГ

Путин назвал ситуацию в мире «крайне сложной, напряженной», отметив, что глобальная нестабильность «проецируется и на Евразию». По его словам, для стран СНГ сохраняются угрозы терроризма, организованной преступности, наркоторговли, незаконной миграции и др. Путин отметил, что это требует «не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы».