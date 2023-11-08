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Путин заявил о попытках расшатать легитимную власть в СНГ

Ведомости

Некоторые страны пытаются расшатать в СНГ легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

«Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», – сказал российский лидер.

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Путин назвал ситуацию в мире «крайне сложной, напряженной», отметив, что глобальная нестабильность «проецируется и на Евразию». По его словам, для стран СНГ сохраняются угрозы терроризма, организованной преступности, наркоторговли, незаконной миграции и др. Путин отметил, что это требует «не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы».

В сентябре 2022 г. Путин говорил, что Запад пытается спровоцировать напряженность на территории стран СНГ. По его словам, преследуя свои цели, западные страны готовы «спровоцировать “цветную революцию” и развязать кровавую бойню». Тогда президент РФ отмечал, что сложившаяся ситуация является «результатом развала Советского Союза».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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