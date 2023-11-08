Путин заявил о попытках расшатать легитимную власть в СНГ
Некоторые страны пытаются расшатать в СНГ легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.
«Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», – сказал российский лидер.
Путин назвал ситуацию в мире «крайне сложной, напряженной», отметив, что глобальная нестабильность «проецируется и на Евразию». По его словам, для стран СНГ сохраняются угрозы терроризма, организованной преступности, наркоторговли, незаконной миграции и др. Путин отметил, что это требует «не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы».
В сентябре 2022 г. Путин говорил, что Запад пытается спровоцировать напряженность на территории стран СНГ. По его словам, преследуя свои цели, западные страны готовы «спровоцировать “цветную революцию” и развязать кровавую бойню». Тогда президент РФ отмечал, что сложившаяся ситуация является «результатом развала Советского Союза».