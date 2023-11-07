Секретарь СБ Армении отказался от участия во встрече с коллегами по СНГ
Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян не будет принимать участия во встрече с секретарями Советов безопасности стран СНГ, которая пройдет в Москве 8 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь Григоряна Тетевик Петросян, передает агентство «Арменпресс».
«Григорян не поедет в Москву и не примет участия в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств – участников СНГ, которое состоится 8 ноября в столице Российской Федерации Москве», – сказала она.
Причины такого решения не уточняются.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в совете глав государств СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. В саммите, кроме президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова, приняли участие лидеры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.