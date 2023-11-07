Секретарь СБ Армении отказался от участия во встрече с коллегами по СНГ

Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян не будет принимать участия во встрече с секретарями Советов безопасности стран СНГ, которая пройдет в Москве 8 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь Григоряна Тетевик Петросян, передает агентство «Арменпресс».