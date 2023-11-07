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Секретарь СБ Армении отказался от участия во встрече с коллегами по СНГ

Ведомости

Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян не будет принимать участия во встрече с секретарями Советов безопасности стран СНГ, которая пройдет в Москве 8 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь Григоряна Тетевик Петросян, передает агентство «Арменпресс».

«Григорян не поедет в Москву и не примет участия в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств – участников СНГ, которое состоится 8 ноября в столице Российской Федерации Москве», – сказала она.

Причины такого решения не уточняются.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в совете глав государств СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. В саммите, кроме президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова, приняли участие лидеры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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