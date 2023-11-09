Путин прибыл в Казахстан

Российский лидер посещает Казахстан по приглашаю президента республики Касыма-Жомарта Токаева. В госрезиденции «Акорда» они проведут переговоры в узком и расширенном составах, после чего запланировано подписание документов. В Кремле ранее рассказали, что лидеры планируют обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.