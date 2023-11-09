Путин прибыл в Казахстан
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер посещает Казахстан по приглашаю президента республики Касыма-Жомарта Токаева. В госрезиденции «Акорда» они проведут переговоры в узком и расширенном составах, после чего запланировано подписание документов. В Кремле ранее рассказали, что лидеры планируют обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.
Кроме того, вместе с Токаевым Путин в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Сам форум проходит в Костанае. По итогам визита президенты выступят с заявлениями для СМИ, уточняли в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин вряд ли успеет встретиться с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время поездки из-за насыщенности программы.
В предыдущий раз Путин и Токаев встречались 7 октября в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Тогда они совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан.