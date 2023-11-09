Газета
Политика

Путин прибыл в Казахстан

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС. 

Российский лидер посещает Казахстан по приглашаю президента республики Касыма-Жомарта Токаева. В госрезиденции «Акорда» они проведут переговоры в узком и расширенном составах, после чего запланировано подписание документов. В Кремле ранее рассказали, что лидеры планируют обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Путин и Токаев дали интервью в преддверии встречи 9 ноября

Лидеры оценили сотрудничество по товарообороту, энергоресурсам, гуманитарным связям и международным площадкам

Кроме того, вместе с Токаевым Путин в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Сам форум проходит в Костанае. По итогам визита президенты выступят с заявлениями для СМИ, уточняли в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин вряд ли успеет встретиться с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время поездки из-за насыщенности программы.  

В предыдущий раз Путин и Токаев встречались 7 октября в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Тогда они совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных