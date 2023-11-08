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Путин и Токаев дали интервью в преддверии встречи 9 ноября

Лидеры оценили сотрудничество по товарообороту, энергоресурсам, гуманитарным связям и международным площадкам
Ирина Овчарова Анастасия Морозова
Пресс – служба президента РФ

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в преддверии встречи в Астане 9 ноября оценили стратегические направления сотрудничества. Президент РФ рассказал о развитии отношений двух стран в интервью «Казахстанской правде», Токаев – российским «Известиям».  

Что говорил Путин

Путин оценил партнерство России и Казахстана как особо привилегированное и активно развивающееся. «Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела», – подчеркнул президент России. Это подтверждает, в том числе, база с более 350 документами, которые  регулируют отношения двух стран.

«Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. <...> какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства», – сказал Путин. 

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Президент отметил свои дружеские отношения с Токаевым. По его словам, они регулярно созваниваются и встречаются в разных форматах для «сверки часов» по двусторонней повестке и по вопросам многостороннего взаимодействия. 

Одним из «ключевых векторов стратегических отношений дружбы и союзничества» между странами Путин назвал сотрудничество на площадке ШОС, в которой участвуют 26 стран. С этой площадкой Россия, по словам Путина, связывает особые ожидания, так как она отличается от «продвигаемых Западом узкоблоковых конструкций с ограниченным, селективным составом участников». 

Другой «весьма представительный региональный формат» – Содружество независимых государств (СНГ) – Путин назвал неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности на евразийском пространстве.

«С 1 января 2024 г. Россия будет председателем в СНГ. Среди наших основных приоритетов – углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов», – сказал президент. 

Путин указал на «хороший темп» развития торговли с Казахстаном. Взаимный товарооборот в прошлом году увеличился на 10,2% до рекордных $28,2 млрд, а в январе – августе этого года прибавил еще 7,6% и составил $18,9 млрд.

Инвестиции России в Казахстане составляют порядка $17 млрд, в  республике работают около 6000 предприятий с российским участием. А партнерство с акиматами Казахстана развивают 76 российских регионов. 

Кроме того, Россия готова помочь в газификации северных и восточных районов Казахстана. Стратегическое сотрудничество, предусматривающее геологоразведку, добычу, переработку, поставки и транспортировку газа, предусмотрено соглашением, которое 1 ноября подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. 

«Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надежным и экономически выгодным способом», – отметил президент. Он добавил, что вместе с партнерами по ОПЕК+ страны «вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка». 

По сотрудничеству в сфере энергоресурсов Путин также указал на готовность «Росатома» разработать проект АЭС для Казахстана, если решение о строительстве будет принято. «Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности», – сказал он. 

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Важным фактором, скрепляющим российско-казахстанскую дружбу, Путин назвал также русский язык. Он выразил благодарность Токаеву за инициативу создания Международной организации по русскому языку. По его словам, символично, что решение о подписании учредительного договора и устава этой структуры было принято на саммите СНГ в этом году, объявленном Годом русского языка в СНГ.

О чем рассказал Токаев

Президент Казахстана назвал регулярные встречи с Путиным подтверждением «высокого уровня содержательного наполнения отношений» между Москвой и Астаной. Токаев подчеркнул, что в отношениях двух стран сохраняются «конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат». 

Комментируя открытие Международной организации по русскому языку, Токаев отметил, что русский язык «выступает серьезным консолидирующим фактором поддержания дружественных отношений» между Россией и Казахстаном. Отсутствие языкового барьера также является одной из причин, по которым более 60 000 казахстанских студентов выбирают обучение в России, что «свидетельствует о востребованности и высоком образовательном потенциале российских вузов». 

Токаев отметил, что в рамках промышленной кооперации Россия и Казахстан работают над 143 совместными проектами на сумму $33,5 млрд. Также уже реализованы 30 проектов на сумму порядка $3,2 млрд. Он уточнил, что сейчас в ключевых для экономики отраслях, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность, идет работа над 40 проектами на $16,6 млрд. В рамках их реализации будет создано более 15 000 рабочих мест, добавил казахстанский лидер. В связи с этим Токаев обратил внимание на огромный потенциал в сфере инвестиционного сотрудничества. 

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Помимо этого, казахстанский лидер обратил внимание на заинтересованность в использовании транзитного потенциала и выразил готовность и дальше наращивать объемы транспортировки российского газа. Что касается нефти, то она экспортируется на внешние рынки через территории обеих стран. В частности, до 2033 г. через Казахстан планируют отправить более 100 млн т российской нефти, рассказал Токаев.

Он заверил, что Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом и будет задействовать все ресурсы для этого. «Сегодня именно транспорт и логистика выходят на первый план в международном сотрудничестве. По сути дела, в мире идет острая конкуренция за контроль над транспортными маршрутами, логистикой», – сказал Токаев. В этой связи важную роль играет транспортный коридор «Север – Юг», который выходит к портам Персидского залива. Токаев подчеркнул, что «Север – Юг» обязательно «будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций» в отношениях Москвы и Астаны.

Говоря о формировании современного многополярного мира, Токаев обратил внимание на болезненность этого процесса. «Однако я верю, что благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом. <...> В конечном счете глобальное сообщество придет к состоянию “долгосрочного устойчивого мира”», – подчеркнул казахстанский лидер, обратив внимание на то, что именно ООН отведена центральная роль в создании «гармоничной мировой экономики». Токаев также подчеркнул, что пересмотр стереотипов в пользу сотрудничества, конструктивный диалог и высокопрофессиональная дипломатия будут способствовать восстановлению доверия и построению справедливой системы международных отношений.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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