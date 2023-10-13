Россия и страны СНГ создали организацию для популяризации русского языка

Он отметил, что инициативу для создания МОРЯ проявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, новая международная организация позволит поддержать использование русского языка в мире во всех возможных формах – при общении, письме, чтении, а также в аудиовизуальной среде. Штаб-квартиру организации разместят в Сочи.