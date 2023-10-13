Россия и страны СНГ создали организацию для популяризации русского языка
Россия и страны СНГ подписали договор о создании Международной организации по русскому языку (МОРЯ). Ее задачей станет поддержка распространения языка для сближения народов, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Неслучайно, что в роли учредителей новой международной организации выступили государства – члены СНГ, ведь для наших стран русский язык представляет особую ценность. Это наш общий язык, сближающий наши народы и укрепляющий наши связи», – подчеркнул зампредседателя правительства.
Он отметил, что инициативу для создания МОРЯ проявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, новая международная организация позволит поддержать использование русского языка в мире во всех возможных формах – при общении, письме, чтении, а также в аудиовизуальной среде. Штаб-квартиру организации разместят в Сочи.
Договор об учреждении новой международной структуры лидеры стран СНГ подписали на заседании в столице Киргизии Бишкеке. В саммите, участвовали президент России Владимир Путин, а также президенты Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.