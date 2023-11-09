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Медведев: на контрактную службу с начала года приняты около 410 000 человек

Ведомости

Около 410 000 человек были приняты с начала года на военную службу по контракту, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время общения с российскими военнослужащими в ходе посещения полигона Алабино в Подмосковье.

«В общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 000 человек. Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году», – сказал он.

По оценке Медведева, эта работа идет «неплохо», наблюдается увеличение числа желающих защищать страну. Зампред Совбеза также поддержал увеличение срока подготовки военных.

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«Мы понимаем, если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет этот срок увеличить, это очень хорошо <...> Наш противник сейчас посылает черти кого», – добавил Медведев.

25 октября Медведев сообщал о поступивших на службу 385 000 военнослужащих, среди которых 305 000 контрактников и около 80 000 добровольцев. Увеличение числа желающих служить в российской армии по контракту связано с ростом консолидации в обществе и хорошими финансовыми условиями, говорил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 г. и продолжавшейся до конца октября, было мобилизовано 318 000 человек. Отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев, объяснял тогда президент России Владимир Путин. После этого он сообщил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».

3 октября 2023 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в Генеральном штабе не планируют проводить дополнительную мобилизацию, в армии достаточно военнослужащих для проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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