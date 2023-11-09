Медведев: на контрактную службу с начала года приняты около 410 000 человек
Около 410 000 человек были приняты с начала года на военную службу по контракту, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время общения с российскими военнослужащими в ходе посещения полигона Алабино в Подмосковье.
«В общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 000 человек. Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году», – сказал он.
По оценке Медведева, эта работа идет «неплохо», наблюдается увеличение числа желающих защищать страну. Зампред Совбеза также поддержал увеличение срока подготовки военных.
«Мы понимаем, если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет этот срок увеличить, это очень хорошо <...> Наш противник сейчас посылает черти кого», – добавил Медведев.
25 октября Медведев сообщал о поступивших на службу 385 000 военнослужащих, среди которых 305 000 контрактников и около 80 000 добровольцев. Увеличение числа желающих служить в российской армии по контракту связано с ростом консолидации в обществе и хорошими финансовыми условиями, говорил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 г. и продолжавшейся до конца октября, было мобилизовано 318 000 человек. Отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев, объяснял тогда президент России Владимир Путин. После этого он сообщил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».
3 октября 2023 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в Генеральном штабе не планируют проводить дополнительную мобилизацию, в армии достаточно военнослужащих для проведения спецоперации.