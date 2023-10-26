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В Кремле объяснили растущее число желающих служить по контракту

Ведомости

Увеличение числа желающих служить в российской армии по контракту связано с ростом консолидации в обществе и хорошими финансовыми условиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия», – сказал он.

Песков отметил, что речь идет «о достаточно внушительном контракте», что и подталкивает граждан заключать его. 

25 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли: каждый день с ВС России заключают контракт более 1600 человек. По его словам, с начала года в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило почти 385 000 военнослужащих, включая 305 000 контрактников и около 80 000 добровольцев.

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В ходе частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 г. и продолжавшейся до конца октября, было мобилизовано 318 000 человек. Отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев, объяснял тогда президент России Владимир Путин. После этого он сообщил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка». 

3 октября 2023 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в Генеральном штабе не планируют проводить дополнительную мобилизацию, в армии достаточно военнослужащих для проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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