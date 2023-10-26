В Кремле объяснили растущее число желающих служить по контракту
Увеличение числа желающих служить в российской армии по контракту связано с ростом консолидации в обществе и хорошими финансовыми условиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия», – сказал он.
Песков отметил, что речь идет «о достаточно внушительном контракте», что и подталкивает граждан заключать его.
25 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли: каждый день с ВС России заключают контракт более 1600 человек. По его словам, с начала года в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило почти 385 000 военнослужащих, включая 305 000 контрактников и около 80 000 добровольцев.
В ходе частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 г. и продолжавшейся до конца октября, было мобилизовано 318 000 человек. Отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев, объяснял тогда президент России Владимир Путин. После этого он сообщил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».
3 октября 2023 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в Генеральном штабе не планируют проводить дополнительную мобилизацию, в армии достаточно военнослужащих для проведения спецоперации.