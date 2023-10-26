В Кремле объяснили растущее число желающих служить по контракту

25 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли: каждый день с ВС России заключают контракт более 1600 человек. По его словам, с начала года в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило почти 385 000 военнослужащих, включая 305 000 контрактников и около 80 000 добровольцев.