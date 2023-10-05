Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для спецоперации

«У нас набрано 38 000 добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй. Есть те, кто возвращаются в третий раз. <...>», – заявил министр (цитата по ТАСС). Среди добровольцев есть и женщины, которые, по словам министра, «выполняют задачи не хуже мужчин».