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Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для спецоперации

По словам министра, идет их естественное, постоянное пополнение
Любовь Михедова
Вадим Савицкий / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для специальной военной операции. По его словам, их регулярно пополняют контрактники.

За последнее время в войска набрали 38 000 добровольцев для выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Среди них много женщин.

«У нас набрано 38 000 добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй. Есть те, кто возвращаются в третий раз. <...>», – заявил министр (цитата по ТАСС). Среди добровольцев есть и женщины, которые, по словам министра, «выполняют задачи не хуже мужчин».

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3 октября Шойгу заявил, что на военную службу по контракту и в добровольческие подразделения с начала года приняли более 335 000 человек. В сентябре контракт заключили более 50 000 россиян.

О количестве добровольцев и контрактников сообщал ранее и президент России Владимир Путин. По его данным, контракты на военную службу за последние 6-7 месяцев подписали около 270 000 человек. Путин отметил, что люди идут на это «сознательно и добровольно», понимая, что могут лишиться жизни, ради защиты интересов Родины. Так он ответил на вопрос, возможна ли в России дополнительная мобилизация.

1 октября в стране стартовала осенняя призывная кампания. Во всех регионах сформировали более 2700 призывных комиссий, которым по плану необходимо призвать на военную службу 130 000 человек. Днем ранее Шойгу заявил, что срочники не попадут в зону спецоперации. Речь идет и о призывниках из новых регионов, подчеркнул министр. Планы проводить новую волну мобилизации власти отрицают.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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