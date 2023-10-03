Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации в России
В Генеральном штабе не планируют проводить дополнительную мобилизацию, в армии достаточно военнослужащих для проведения спецоперации. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шойгу обратил внимание на «твердую патриотическую позицию» россиян, которые вступают в ряды российской армии. По его словам, с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 000 человек, только в сентябре контракт заключили более 50 000 граждан.
В конце сентября дополнительную мобилизацию в России также исключал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он заявил, что за последнее время число желающих поступить на контрактную службу значительно выросло.
Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. По окончании этого срока Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».
15 сентября 2023 г. глава государства сообщил, что еще 300 000 человек подписали контракты с Минобороны для участия в спецоперации. Путин отметил, что люди идут на это «сознательно и добровольно», понимая, что могут лишиться жизни ради защиты интересов Родины.