Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации в России

Шойгу обратил внимание на «твердую патриотическую позицию» россиян, которые вступают в ряды российской армии. По его словам, с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 000 человек, только в сентябре контракт заключили более 50 000 граждан.