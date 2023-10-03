Шойгу: срочники из всех регионов России не попадут в зону спецоперации
Призывники, в том числе из новых регионов, не попадут в зону боевых действий. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», – обратил внимание Шойгу.
Говоря об осенней призывной кампании, Шойгу подчеркнул, что она проходит в плановом порядке в сроки, установленные российским законодательством. Во всех российских регионах сформировано более 2700 призывных комиссий. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, призыву на военную службу подлежат 130 000 человек.
29 сентября Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию с 1 октября по 31 декабря 2023 г. На службу будут призывать граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что все призывники будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формирований на территории России – в зону спецоперации их направлять не будут.