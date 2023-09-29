Путин подписал указ о начале осеннего призыва

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что призывников начнут отправлять в соединения воинских частей 16 октября. Он подчеркнул, что все призывники будут проходить срочную службу на территории России, они не будут направлены в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или в зоне боевых действий спецоперации. По окончании службы все призывники будут уволены и смогут вернуться домой.