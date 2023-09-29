Путин подписал указ о начале осеннего призыва
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию с 1 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, призыв будет продолжаться с 1 октября по 31 декабря 2023 г. На службу в рамках этой кампании будут призывать граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. Согласно документу, планируется призвать около 130 000 человек.
Помимо этого, президент предписал с 1 октября уволить в запас тех военнослужащих, срок службы по призыву у которых истек.
Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что призывников начнут отправлять в соединения воинских частей 16 октября. Он подчеркнул, что все призывники будут проходить срочную службу на территории России, они не будут направлены в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или в зоне боевых действий спецоперации. По окончании службы все призывники будут уволены и смогут вернуться домой.
С 17 октября также заработает горячая линия, по которой специалисты по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск будут отвечать на вопросы, связанные с призывом.