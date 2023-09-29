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Путин подписал указ о начале осеннего призыва

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию с 1 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, призыв будет продолжаться с 1 октября по 31 декабря 2023 г. На службу в рамках этой кампании будут призывать граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. Согласно документу, планируется призвать около 130 000 человек.

Помимо этого, президент предписал с 1 октября уволить в запас тех военнослужащих, срок службы по призыву у которых истек.

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Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что призывников начнут отправлять в соединения воинских частей 16 октября. Он подчеркнул, что все призывники будут проходить срочную службу на территории России, они не будут направлены в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или в зоне боевых действий спецоперации. По окончании службы все призывники будут уволены и смогут вернуться домой. 

С 17 октября также заработает горячая линия, по которой специалисты по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск будут отвечать на вопросы, связанные с призывом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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