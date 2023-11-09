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Суд приговорил напавшего на генконсульство России во Львове к 11 годам тюрьмы

Ведомости

2-й Западный окружной военный суд признал бывшего депутата Верховной рады Владимира Парасюка виновным в нападении на консульство России во Львове в 2016 г. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Парасюк признан виновным по нескольким статьям УК РФ, в том числе за публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма, надругательство над флагом России и нападение на генконсульство. Приговор вынесен заочно, поскольку осужденный скрылся от следствия и суда и находится в международном розыске с 2017 г.

По информации Генпрокуратуры РФ, нападение на консульство 9 марта 2016 г. Парасюк совершил вместе неустановленными лицами с целью осложнения отношений между Украиной и Россией. Здание закидали пиротехническими изделиями и другими предметами.

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«Парасюк незаконно проник на территорию консульства, где сорвал с флагштока государственный флаг Российской Федерации, вышел с ним за пределы загранучреждения, публично бросил на землю и при участии неустановленных лиц растоптал его ногами и сжег», – следует из заявления Генпрокуратуры РФ.

В тот же день, по информации ведомства, Парасюк публично призывал к осуществлению террористической деятельности в отношении граждан России, «признавая идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Парасюк приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

30 марта 2016 г. комитет по иностранным делам Верховной рады Украины одобрил проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией. Парасюк был одним из его авторов совместно с депутатами Радикальной партии Оксаной Корчинской и Юрием-Богданом Шухевичем, фракции «Блок Петра Порошенко» Олегом Петренко и фракции «Батькивщина» Игорем Луценко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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