Суд приговорил напавшего на генконсульство России во Львове к 11 годам тюрьмы

Парасюк признан виновным по нескольким статьям УК РФ, в том числе за публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма, надругательство над флагом России и нападение на генконсульство. Приговор вынесен заочно, поскольку осужденный скрылся от следствия и суда и находится в международном розыске с 2017 г.