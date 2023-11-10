Израиль сообщил о первом успешном использовании системы ПРО «Стрела 3»
Армия обороны Израиля сообщила, что самая передовая из состоящих на ее вооружении система противоракетной обороны (ПРО) «Стрела 3» выполнила свой первый перехват ракеты противника, передает The Times of Israel.
Речь идет о перехвате ракеты над Красным морем, которая была выпущена, предположительно, Йеменом. В последние недели Израиль, как отмечается, уже перехватывал ракеты в этом районе в помощью более старой «Стрелы 2».
Комплекс «Стрела 3» был развернут Израилем в 2017 г. и предназначен для уничтожения баллистических ракет, пока они еще находятся за пределами атмосферы.
Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. По последним данным, количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 10 800 человек.