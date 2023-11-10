Израиль сообщил о первом успешном использовании системы ПРО «Стрела 3»

Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. По последним данным, количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 10 800 человек.