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Израиль сообщил о первом успешном использовании системы ПРО «Стрела 3»

Ведомости

Армия обороны Израиля сообщила, что самая передовая из состоящих на ее вооружении система противоракетной обороны (ПРО) «Стрела 3» выполнила свой первый перехват ракеты противника, передает The Times of Israel.

Речь идет о перехвате ракеты над Красным морем, которая была выпущена, предположительно, Йеменом. В последние недели Израиль, как отмечается, уже перехватывал ракеты в этом районе в помощью более старой «Стрелы 2».

Комплекс «Стрела 3» был развернут Израилем в 2017 г. и предназначен для уничтожения баллистических ракет, пока они еще находятся за пределами атмосферы.

Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. По последним данным, количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 10 800 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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