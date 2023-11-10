СМИ: ОАЭ ограничат реэкспорт в Россию ряда товаров

В июне ЕС в рамках 11-го пакета антироссийских санкций 23 июня сообщил о создании поэтапного механизма ограничений против «третьих стран», которые якобы помогают России обходить рестрикции в отношении ряда технологий и товаров, в том числе двойного назначения. Такие запреты будут вводиться, если не подействовали ограничения против отдельных лиц, а сотрудничество с «третьей страной» не дает «ожидаемых результатов». Если обход санкций продолжит иметь «существенный и системный характер», Брюссель намерен впервые в своей санкционной практике вводить вторичные ограничения против целых юрисдикций.