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СМИ: ОАЭ ограничат реэкспорт в Россию ряда товаров

Ведомости

Европейский союз (ЕС) сообщил странам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились ограничить реэкспорт в Россию некоторых товаров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, аналогичные меры рассматривает и Турция.

Официальный представитель ОАЭ в своем заявлении сообщил, что ОАЭ ограничивают экспорт и реэкспорт выявленных товаров двойного назначения и имеют законодательную базу экспортного контроля, с помощью которой осуществляется постоянный мониторинг.

ЕС впервые вводит наказания для третьих стран за помощь России в обходе санкций

В эти государства могут закрыть поставки запрещенных к ввозу в Россию товаров

В июне ЕС в рамках 11-го пакета антироссийских санкций 23 июня сообщил о создании поэтапного механизма ограничений против «третьих стран», которые якобы помогают России обходить рестрикции в отношении ряда технологий и товаров, в том числе двойного назначения. Такие запреты будут вводиться, если не подействовали ограничения против отдельных лиц, а сотрудничество с «третьей страной» не дает «ожидаемых результатов». Если обход санкций продолжит иметь «существенный и системный характер», Брюссель намерен впервые в своей санкционной практике вводить вторичные ограничения против целых юрисдикций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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