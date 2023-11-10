Путин назначил нового посла России в Пакистане
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от обязанностей посла России в Пакистане Данилу Ганича. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Другим указом глава государства назначил на эту должность Альберта Хорева.
Ганич был чрезвычайным и полномочным послом России в Пакистане с апреля 2019 г. Каким будет его следующее место работы – не уточняется. До этого Ганич был заместителем директора Второго департамента Азии. Он состоит на дипломатической службы с 1997 г.
До назначения на должность Хорев также работал замдиректора Второго департамента Азии. Также он был начальником отдела Афганистана при департаменте.