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Путин назначил нового посла России в Пакистане

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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от обязанностей посла России в Пакистане Данилу Ганича. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Другим указом глава государства назначил на эту должность Альберта Хорева.

Ганич был чрезвычайным и полномочным послом России в Пакистане с апреля 2019 г. Каким будет его следующее место работы – не уточняется. До этого Ганич был заместителем директора Второго департамента Азии. Он состоит на дипломатической службы с 1997 г. 

До назначения на должность Хорев также работал замдиректора Второго департамента Азии. Также он был начальником отдела Афганистана при департаменте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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