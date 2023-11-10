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Россию на саммите АТЭС будет представлять Алексей Оверчук

Ведомости

Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит делегацию России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчера много было ко мне вопросов относительно того, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. По поручению президента российскую делегацию возглавит там вице-премьер Оверчук», – рассказал он.

В начале октября официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что Штаты не ожидают участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС в Сан-Франциско. После этого посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Россия самостоятельно определит уровень своего участия в саммите АТЭС. На тот момент, по словам дипломата, Москва еще не получила приглашение на мероприятие.

Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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