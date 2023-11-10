Россию на саммите АТЭС будет представлять Алексей Оверчук
Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит делегацию России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вчера много было ко мне вопросов относительно того, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. По поручению президента российскую делегацию возглавит там вице-премьер Оверчук», – рассказал он.
В начале октября официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что Штаты не ожидают участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС в Сан-Франциско. После этого посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Россия самостоятельно определит уровень своего участия в саммите АТЭС. На тот момент, по словам дипломата, Москва еще не получила приглашение на мероприятие.
Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др.