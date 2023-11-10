Газета
Политика

МИД РФ заявил об ужасающей ситуации с радиоактивными отходами на Украине

Ведомости

Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи и информацией о том, что опасные радиоактивные отходы на Приднепровском химическом заводе хранятся с нарушением требований безопасности.

«Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов (РАО) на Украине принимает ужасающий характер. Действительно, общее количество образовавшихся от переработки урановых руд отходов на <...> Приднепровском химическом заводе составляет 42 млн т», – говорится в сообщении.

Эти отходы, отметила Захарова, остаются опасным источником загрязнения окружающей среды. Так, высока вероятность попадания около 12 млн т отходов в Днепр и грунтовые воды в случае подмыва дамбы одного из ближайших хранилищ. А около 14 т радиоактивной пыли каждый год разносится по окрестностям, попадая и на сельскохозяйственные угодья.

«По нашей информации, Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что, в конечном счете, может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории, но и за ее пределами», – добавила Захарова.

8 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Киев уже предпринимал попытки атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС на фоне отсутствия успехов на поля боя. В предыдущий раз Курская АЭС была атакована с помощью трех беспилотников 26 октября. Захарова тогда заявила, что в результате были «повреждены стены склада ядерных отходов». Еще два дрона упали на комплекс административных зданий.

Ранее в начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал, что ВСУ предпринимали три попытки атаковать и захватить ЗАЭС. По его словам, в августе 2022 г. спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы захватить станцию. После этого украинские военные пытались еще два раза высадиться на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС. Все атаки были отбиты российской армией.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных