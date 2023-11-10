МИД РФ заявил об ужасающей ситуации с радиоактивными отходами на Украине
Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи и информацией о том, что опасные радиоактивные отходы на Приднепровском химическом заводе хранятся с нарушением требований безопасности.
«Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов (РАО) на Украине принимает ужасающий характер. Действительно, общее количество образовавшихся от переработки урановых руд отходов на <...> Приднепровском химическом заводе составляет 42 млн т», – говорится в сообщении.
Эти отходы, отметила Захарова, остаются опасным источником загрязнения окружающей среды. Так, высока вероятность попадания около 12 млн т отходов в Днепр и грунтовые воды в случае подмыва дамбы одного из ближайших хранилищ. А около 14 т радиоактивной пыли каждый год разносится по окрестностям, попадая и на сельскохозяйственные угодья.
«По нашей информации, Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что, в конечном счете, может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории, но и за ее пределами», – добавила Захарова.
8 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Киев уже предпринимал попытки атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС на фоне отсутствия успехов на поля боя. В предыдущий раз Курская АЭС была атакована с помощью трех беспилотников 26 октября. Захарова тогда заявила, что в результате были «повреждены стены склада ядерных отходов». Еще два дрона упали на комплекс административных зданий.
Ранее в начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал, что ВСУ предпринимали три попытки атаковать и захватить ЗАЭС. По его словам, в августе 2022 г. спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы захватить станцию. После этого украинские военные пытались еще два раза высадиться на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС. Все атаки были отбиты российской армией.