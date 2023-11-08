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Политика

Патрушев заявил о попытках Украины атаковать три АЭС в России

Ведомости

Киев уже предпринимал попытки атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру», – отметил он (цитата по ТАСС). 

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Украина уже несколько раз пыталась атаковать Курскую АЭС, которая располагается в Курчатове. В предыдущий раз станция была атакована с помощью трех беспилотников 26 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате были «повреждены стены склада ядерных отходов». Еще два дрона упали на комплекс административных зданий. При этом в пресс-службе станции подчеркивали, что АЭС работает штатно. 

Также в мае 2023 г. ФСБ России сообщила о срыве диверсии спецслужб Украины на двух атомных электростанциях в преддверии празднования Дня Победы 9 мая. Злоумышленники пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) Ленинградской и Калининской АЭС, которые находятся в Ленинградской и Тверской областях. 

В результате были задержаны двое граждан Украины, еще один злоумышленник (гражданин Украины и РФ) был объявлен в розыск. Также ФСБ задержала двух пособников, которые помогли диверсантам с автотранспортом и поддельными регистрационными номерами. Они являются гражданами Украины. Против членов ДРГ возбуждено уголовное до по ч. 1 ст. 281 (диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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