Патрушев заявил о попытках Украины атаковать три АЭС в России
Киев уже предпринимал попытки атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.
«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру», – отметил он (цитата по ТАСС).
Украина уже несколько раз пыталась атаковать Курскую АЭС, которая располагается в Курчатове. В предыдущий раз станция была атакована с помощью трех беспилотников 26 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате были «повреждены стены склада ядерных отходов». Еще два дрона упали на комплекс административных зданий. При этом в пресс-службе станции подчеркивали, что АЭС работает штатно.
Также в мае 2023 г. ФСБ России сообщила о срыве диверсии спецслужб Украины на двух атомных электростанциях в преддверии празднования Дня Победы 9 мая. Злоумышленники пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) Ленинградской и Калининской АЭС, которые находятся в Ленинградской и Тверской областях.
В результате были задержаны двое граждан Украины, еще один злоумышленник (гражданин Украины и РФ) был объявлен в розыск. Также ФСБ задержала двух пособников, которые помогли диверсантам с автотранспортом и поддельными регистрационными номерами. Они являются гражданами Украины. Против членов ДРГ возбуждено уголовное до по ч. 1 ст. 281 (диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).