Патрушев заявил о попытках Украины атаковать три АЭС в России

Украина уже несколько раз пыталась атаковать Курскую АЭС, которая располагается в Курчатове. В предыдущий раз станция была атакована с помощью трех беспилотников 26 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате были «повреждены стены склада ядерных отходов». Еще два дрона упали на комплекс административных зданий. При этом в пресс-службе станции подчеркивали, что АЭС работает штатно.