«Росатом» раскрыл обстоятельства атаки украинских дронов на Курскую АЭС

26 октября Минобороны сообщило о перехвате беспилотника ВСУ в Курской области. Сообщалось, что он был сбит в районе населенного пункта Курчатов, где располагается станция. Позже атаку подтвердили в пресс-службе АЭС, уточнив, что перехвачены были три беспилотника.