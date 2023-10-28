«Росатом» раскрыл обстоятельства атаки украинских дронов на Курскую АЭС
Украинский беспилотник 26 октября попал в хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) Курской АЭС, уточнил «Ведомостям» представитель «Росатома».
По словам представителя госкорпорации, украинская атака на ХОЯТ и ее последствия не классифицируются по международной шкале ядерных событий (INES) МАГАТЭ. «В результате атаки беспилотников повреждена стена ХОЯТ», – уточнил он.
ХОЯТ – объект на территории АЭС, в котором держат топливные сборки после их использования в реакторе. Отработавшее топливо в течение нескольких лет сохраняет высокую радиоактивность.
Ранее 28 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ атаковали Курскую АЭС тремя беспилотниками, в результате чего были «повреждены стены склада ядерных отходов». Еще два дрона упали на комплекс административных зданий станции.
26 октября Минобороны сообщило о перехвате беспилотника ВСУ в Курской области. Сообщалось, что он был сбит в районе населенного пункта Курчатов, где располагается станция. Позже атаку подтвердили в пресс-службе АЭС, уточнив, что перехвачены были три беспилотника.