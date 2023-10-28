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МИД заявил об атаке украинских беспилотников на Курскую АЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую АЭС, повреждены стены склада ядерных отходов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», – говорится в сообщении.

Уточняется, что атака была совершена вечером 26 октября. По данным сайта «Росэнергоатома» (управляет российскими АЭС), все три блока АЭС работают на полную мощность. «Ведомости» направили запрос в «Росатом».

По словам Захаровой, произошедшее доказывает, что «для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма». «Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран», – отмечает представитель МИД.

Ранее по теме: Захарова призвала ООН осудить атаку беспилотника вблизи Курской АЭС

26 октября Минобороны сообщило о перехвате беспилотника ВСУ в Курской области. Сообщалось, что он был сбит в районе населенного пункта Курчатов, где располагается станция. Позже атаку подтвердили в пресс-службе АЭС, уточнив, что перехвачены были три беспилотника.

Это не первая попытка атаковать Курскую АЭС со стороны Украины. В ночь на 14 июля возле станции упал и взорвался украинский беспилотник. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о попытках ВСУ ударить по Смоленской АЭС, заявил, что в случае подтверждения этих сведений России следует рассмотреть вариант ответного удара одновременно по нескольким украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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