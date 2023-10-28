МИД заявил об атаке украинских беспилотников на Курскую АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую АЭС, повреждены стены склада ядерных отходов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», – говорится в сообщении.
Уточняется, что атака была совершена вечером 26 октября. По данным сайта «Росэнергоатома» (управляет российскими АЭС), все три блока АЭС работают на полную мощность. «Ведомости» направили запрос в «Росатом».
По словам Захаровой, произошедшее доказывает, что «для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма». «Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран», – отмечает представитель МИД.
26 октября Минобороны сообщило о перехвате беспилотника ВСУ в Курской области. Сообщалось, что он был сбит в районе населенного пункта Курчатов, где располагается станция. Позже атаку подтвердили в пресс-службе АЭС, уточнив, что перехвачены были три беспилотника.
Это не первая попытка атаковать Курскую АЭС со стороны Украины. В ночь на 14 июля возле станции упал и взорвался украинский беспилотник. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о попытках ВСУ ударить по Смоленской АЭС, заявил, что в случае подтверждения этих сведений России следует рассмотреть вариант ответного удара одновременно по нескольким украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе.