МИД заявил об атаке украинских беспилотников на Курскую АЭС

Это не первая попытка атаковать Курскую АЭС со стороны Украины. В ночь на 14 июля возле станции упал и взорвался украинский беспилотник. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о попытках ВСУ ударить по Смоленской АЭС, заявил, что в случае подтверждения этих сведений России следует рассмотреть вариант ответного удара одновременно по нескольким украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе.