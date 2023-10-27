Курскую АЭС пытались атаковать три беспилотника

26 октября Минобороны сообщило о перехвате трех беспилотников ВСУ в Курской области. При этом только про один из дронов уточнялось, что он был сбит в районе населенного пункта Курчатов, где располагается станция. Это произошло около 21:00 мск. Районы уничтожения остальных беспилотников не упоминались. Другие два дрона были сбиты примерно в 19:30 и 23:50 мск.