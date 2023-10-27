Курскую АЭС пытались атаковать три беспилотника
Вечером 26 октября Курскую АЭС попытались атаковать три украинских беспилотника. Об этом говорится в Telegram-канале станции.
«Данное событие не повлияло на работу станции», – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что АЭС работает штатно. Радиационный фон на станции и вблизи нее находится на уровне природных значений. В пресс-службе АЭС уточнили, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
26 октября Минобороны сообщило о перехвате трех беспилотников ВСУ в Курской области. При этом только про один из дронов уточнялось, что он был сбит в районе населенного пункта Курчатов, где располагается станция. Это произошло около 21:00 мск. Районы уничтожения остальных беспилотников не упоминались. Другие два дрона были сбиты примерно в 19:30 и 23:50 мск.
Это не первая попытка Киева ударить по Курской АЭС. 1 сентября ВСУ атаковали Курчатов при помощи дрона. В результате пострадали жилой дом и административное здание. Другой беспилотник упал и взорвался в Курчатове в ночь на 14 июля. Критически важные объекты после падения дрона не получили повреждений.
В МИДе ранее призывали МАГАТЭ и ООН обратить внимание на атаку на Курчатов и «подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева». Официальный представитель ведомства Мария Захарова предупреждала, что нападение на АЭС может привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе.