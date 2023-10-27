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Общество

Курскую АЭС пытались атаковать три беспилотника

Ведомости

Вечером 26 октября Курскую АЭС попытались атаковать три украинских беспилотника. Об этом говорится в Telegram-канале станции.

«Данное событие не повлияло на работу станции», – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что АЭС работает штатно. Радиационный фон на станции и вблизи нее находится на уровне природных значений. В пресс-службе АЭС уточнили, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

26 октября Минобороны сообщило о перехвате трех беспилотников ВСУ в Курской области. При этом только про один из дронов уточнялось, что он был сбит в районе населенного пункта Курчатов, где располагается станция. Это произошло около 21:00 мск. Районы уничтожения остальных беспилотников не упоминались. Другие два дрона были сбиты примерно в 19:30 и 23:50 мск.

Это не первая попытка Киева ударить по Курской АЭС. 1 сентября ВСУ атаковали Курчатов при помощи дрона. В результате пострадали жилой дом и административное здание. Другой беспилотник упал и взорвался в Курчатове в ночь на 14 июля. Критически важные объекты после падения дрона не получили повреждений.

В МИДе ранее призывали МАГАТЭ и ООН обратить внимание на атаку на Курчатов и «подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева». Официальный представитель ведомства Мария Захарова предупреждала, что нападение на АЭС может ​​привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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