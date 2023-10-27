Над Курской областью перехватили беспилотник ВСУ

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах установлен средний уровень реагирования. Такой уровень, в частности, установлен в Краснодарском крае, Брянской и Белгородской областях.