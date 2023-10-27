Над Курской областью перехватили беспилотник ВСУ
Возле Курчатова, где находится Курская АЭС, средства ПВО перехватили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов», – говорится в сообщении.
Об атаках украинских беспилотников в приграничных регионах сообщают регулярно. 24 октября губернатор области Роман Старовойт сообщил о пострадавшем местном жителе при обстреле поселка Теткино Глушковского района. Двумя днями ранее Теткино обстреляли ВСУ, никто из жителей не пострадал, была повреждена линия электропередачи.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах установлен средний уровень реагирования. Такой уровень, в частности, установлен в Краснодарском крае, Брянской и Белгородской областях.