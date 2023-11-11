Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА в Смоленской и Московской областях
Дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Московской и Смоленской областей, сообщила пресс-служба Минобороны России.
В министерстве уточнили, что попытка атаковать РФ БПЛА самолетного типа была пресечена 10 ноября около 23:00 мск.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник был обезврежен в Смоленском районе. По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
10 ноября Минобороны сообщало об уничтожении беспилотника над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений не было, сообщал губернатор региона Александр Богомаз.