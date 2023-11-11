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Минобороны доставило 40 тонн гуманитарной помощи в Афганистан

Ведомости

Два спецборта Минобороны России доставили 11 ноября около 40 т гуманитарного груза в Афганистан, российская сторона направила помощь в связи с недавним землетрясением в Герате, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Гуманитарный груз доставили в Кабул от имени правительства России и Афганского делового центра в Москве, уточнили в ведомстве.

«Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате», – говорится в сообщении.

Землетрясение в Герате, городе на северо-западе Афганистана, произошло 7 октября. В результате стихийного бедствия погибли более 2400 человек, были разрушены почти 2000 зданий. Подземные толчки стали самыми смертоносными за последние годы в этой стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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