Минобороны доставило 40 тонн гуманитарной помощи в Афганистан
Два спецборта Минобороны России доставили 11 ноября около 40 т гуманитарного груза в Афганистан, российская сторона направила помощь в связи с недавним землетрясением в Герате, сообщила пресс-служба МИД РФ.
Гуманитарный груз доставили в Кабул от имени правительства России и Афганского делового центра в Москве, уточнили в ведомстве.
«Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате», – говорится в сообщении.
Землетрясение в Герате, городе на северо-западе Афганистана, произошло 7 октября. В результате стихийного бедствия погибли более 2400 человек, были разрушены почти 2000 зданий. Подземные толчки стали самыми смертоносными за последние годы в этой стране.