Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2400 человек
После разрушительного землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло 7 октября на северо-западе Афганистана в провинции Герат, погибли более 2400 человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на провинциальное управление министерства по борьбе со стихийными бедствиями.
В результате стихийного бедствия пострадали жители 20 деревень. Травмы получили 2440 человек, еще 2445 жителей погибли, разрушены почти 2000 зданий. При этом ранее 8 октября администрация «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая группировка) заявила, что от мощных землетрясений пострадали более 9000 человек. Подземные толчки стали самыми смертоносными за последние годы в этой стране.
По данным Американского института геофизики (USGS), эпицентр землетрясения находился в 40 км к северо-западу от Герата с населением 1,9 млн человек. Изначально сообщалось о десятках жертв, затем представитель Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзой заявил о гибели 500 человек.
В июне 2022 г. в Афганистане произошло землетрясение, ставшее самым смертоносным за последние почти 25 лет. Тогда погибли более тысячи человек, а десятки тысяч остались без своих домов в бедной провинции Пактика. В марте прошлого года еще одно землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 13 человек в Афганистане и Пакистане.