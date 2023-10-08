Количество жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 500
При землетрясении городе на северо-западе Афганистана – Герате, погибли около 500 человек, сообщил представитель Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзой, передает Reuters.
Минобороны страны заявляло о примерно 100 погибших и более 500 пострадавших. В отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов говорилось о 320 жертвах, эти данные не подтверждены.
По данным Американского института геофизики (USGS), эпицентр землетрясения находился в 40 км к северо-западу от Герата с населением 1,9 млн человек.