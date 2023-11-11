Медведев указал на сокращение «Талибаном» производства наркотиков
Производство наркотиков в Афганистане снизилось с конца прошлого года на 95%, «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) сделал то, что за 20 лет не могли сделать страны НАТО, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своей публикации в Telegram-канале сослался на данные Управления по наркотикам и преступности ООН. В Афганистане с конца 2022 г., как указал зампред Совбеза, сократились посевные площади мака (с 233 000 до 11 000 га) и снизились объемы производства опиума (с 6200 до 333 т).
«Меньше чем за год «Талибан», как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране», – написал Медведев.
По мнению политика, такое случается, когда регион покидает «тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны». В Мексике ситуация с наркотиками не изменилась, добавил он.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее отмечал, что в период с 2001 по 2021 г. в Афганистане более чем в 40 раз увеличилось производство наркотиков. По его словам, именно американские военные способствовали распространению незаконного оборота наркотиков в стране.
Объем производства опийного мака в Афганистане после прихода к власти «Талибана» увеличился на 32%, говорилось также в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), который был представлен осенью прошлого года. В нем отмечалось, что пришедший к власти в августе 2021 г. «Талибан» запретил культивирование опийного мака и всех видов наркотиков в апреле 2022 г. При этом культивирование в стране увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом и составило 233 000 га, что делает урожай текущего года третьей по величине площадью культивирования с начала мониторинга.