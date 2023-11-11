Медведев указал на сокращение «Талибаном» производства наркотиков

Объем производства опийного мака в Афганистане после прихода к власти «Талибана» увеличился на 32%, говорилось также в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), который был представлен осенью прошлого года. В нем отмечалось, что пришедший к власти в августе 2021 г. «Талибан» запретил культивирование опийного мака и всех видов наркотиков в апреле 2022 г. При этом культивирование в стране увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом и составило 233 000 га, что делает урожай текущего года третьей по величине площадью культивирования с начала мониторинга.