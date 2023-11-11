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Политика

Медведев указал на сокращение «Талибаном» производства наркотиков

Ведомости

Производство наркотиков в Афганистане снизилось с конца прошлого года на 95%, «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) сделал то, что за 20 лет не могли сделать страны НАТО, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в своей публикации в Telegram-канале сослался на данные Управления по наркотикам и преступности ООН. В Афганистане с конца 2022 г., как указал зампред Совбеза, сократились посевные площади мака (с 233 000 до 11 000 га) и снизились объемы производства опиума (с 6200 до 333 т). 

«Меньше чем за год «Талибан», как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране», – написал Медведев.

По мнению политика, такое случается, когда регион покидает «тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны». В Мексике ситуация с наркотиками не изменилась, добавил он.

ООН заявила о росте производства опиума в Афганистане на 32%

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее отмечал, что в период с 2001 по 2021 г. в Афганистане более чем в 40 раз увеличилось производство наркотиков. По его словам, именно американские военные способствовали распространению незаконного оборота наркотиков в стране.

Объем производства опийного мака в Афганистане после прихода к власти «Талибана» увеличился на 32%, говорилось также в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), который был представлен осенью прошлого года. В нем отмечалось, что пришедший к власти в августе 2021 г. «Талибан» запретил культивирование опийного мака и всех видов наркотиков в апреле 2022 г. При этом культивирование в стране увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом и составило 233 000 га, что делает урожай текущего года третьей по величине площадью культивирования с начала мониторинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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