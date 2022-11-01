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Общество

ООН заявила о росте производства опиума в Афганистане на 32%

Ведомости

Объем производства опийного мака в Афганистане после прихода к власти в стране движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) увеличился на 32%, следует из доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

В докладе говорится, что «Талибан», пришедший к власти в августе 2021 г., запретил культивирование опийного мака и всех видов наркотиков в апреле 2022 г. При этом культивирование в стране увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом и составило 233 000 га, что делает урожай текущего года третьей по величине площадью культивирования с начала мониторинга.

Эксперты организации пояснили, что урожай текущего года был в значительной степени освобожден от действия указа, и фермеры в Афганистане теперь должны принять решение о посадке опийного мака на следующий год в условиях сохраняющейся неопределенности относительно того, как власти де-факто будут обеспечивать соблюдение запрета.

«Международное сообщество должно работать над удовлетворением острых потребностей афганского народа и активизировать ответные меры, чтобы остановить преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом героина и причиняющие вред людям в странах по всему миру», — отмечается в докладе. Доход фермеров от производства опиума за прошедший год вырос в три раза, с $425 млн в прошлом году до $1,4 млрд в текущем.

Представители «Талибана» пришли к власти в очередной раз в августе 2021 г., после вывода из страны американских войск. С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но ведет переговоры с представителями движения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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