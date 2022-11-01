ООН заявила о росте производства опиума в Афганистане на 32%

В докладе говорится, что «Талибан», пришедший к власти в августе 2021 г., запретил культивирование опийного мака и всех видов наркотиков в апреле 2022 г. При этом культивирование в стране увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом и составило 233 000 га, что делает урожай текущего года третьей по величине площадью культивирования с начала мониторинга.