ООН заявила о росте производства опиума в Афганистане на 32%
Объем производства опийного мака в Афганистане после прихода к власти в стране движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) увеличился на 32%, следует из доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).
В докладе говорится, что «Талибан», пришедший к власти в августе 2021 г., запретил культивирование опийного мака и всех видов наркотиков в апреле 2022 г. При этом культивирование в стране увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом и составило 233 000 га, что делает урожай текущего года третьей по величине площадью культивирования с начала мониторинга.
Эксперты организации пояснили, что урожай текущего года был в значительной степени освобожден от действия указа, и фермеры в Афганистане теперь должны принять решение о посадке опийного мака на следующий год в условиях сохраняющейся неопределенности относительно того, как власти де-факто будут обеспечивать соблюдение запрета.
«Международное сообщество должно работать над удовлетворением острых потребностей афганского народа и активизировать ответные меры, чтобы остановить преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом героина и причиняющие вред людям в странах по всему миру», — отмечается в докладе. Доход фермеров от производства опиума за прошедший год вырос в три раза, с $425 млн в прошлом году до $1,4 млрд в текущем.
Представители «Талибана» пришли к власти в очередной раз в августе 2021 г., после вывода из страны американских войск. С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но ведет переговоры с представителями движения.
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