Минобороны Израиля заключило сделку по продаже Финляндии системы ПВО

«Праща Давида» – система многоуровневой противоракетной обороны Армии обороны Израиля. Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 40 до 300 км. По данным издания, система эксплуатируется в Израиле с 2017 г., в мае она совершила свой первый реальный перехват. Производитель системы «Праща Давида» – израильская компания Rafael, ее президент и генеральный директор Йоав Хар-Эвен также участвовал в заключении соглашения.