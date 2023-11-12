Минобороны Израиля заключило сделку по продаже Финляндии системы ПВО
Министерство обороны Израиля подписало с представителями Финляндии «историческое соглашение» по продаже Хельсинки системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», сумма сделки оценивается в 317 млн евро, сообщает The Times of Israel.
По данным издания, стороны заключили соглашение по продаже ПРО 12 ноября, его подписал в штаб-квартире министерства генеральный директор ведомства Эяль Замир. С финской стороны участвовали посол в Израиле Нина Нордстрем и атташе по вопросам обороны Финляндии в еврейском государстве полковник Оула Астельйоки.
«Праща Давида» – система многоуровневой противоракетной обороны Армии обороны Израиля. Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 40 до 300 км. По данным издания, система эксплуатируется в Израиле с 2017 г., в мае она совершила свой первый реальный перехват. Производитель системы «Праща Давида» – израильская компания Rafael, ее президент и генеральный директор Йоав Хар-Эвен также участвовал в заключении соглашения.
Власти США летом одобрили продажу Финляндии системы «Праща Давида», которая разработана Rafael в сотрудничестве с американцами. Министерство обороны Израиля тогда сообщало, что представители военного руководства получили уведомление от госдепартамента США о решении администрации одобрить поставку.
В октябре республиканцы - члены палаты представителей конгресса США представили законопроект о выделении Израилю дополнительной помощи на $14,3 млрд. Как писал The Hill, пакет включает $4 млрд на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», а также еще $1,2 млрд на разработку системы ПРО «Железный луч».