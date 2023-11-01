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Байден наложит вето на проект помощи Израилю без Украины

Ведомости

Президент США Джо Байден наложит вето на проект помощи Израилю, предложенный конгрессом, если там не будет упоминания Украины. Об этом предупредило бюджетное управление Белого дома, передает The Hill. 

Там отметили, что проект в его нынешнем виде не отвечает требованиям, поскольку игнорирует помощь населению сектора Газа, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. «Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнительном документе по национальной безопасности будет иметь глобальные последствия», – сказано в сообщении управления. 

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31 октября члены Республиканской партии палаты представителей конгресса США представили законопроект о выделении Израилю дополнительной помощи на $14,3 млрд. Инициатива предполагает выделение помощи Израилю отдельно от финансирования Украины. Пакет включает $4 млрд на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», а также еще $1,2 млрд на разработку системы ПРО «Железный луч». 

20 октября президент США Джо Байден запросил у конгресса выделение дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд, из которых $61,4 млрд предназначается для Украины. Как отмечал Reuters, Байден включил запрос на выделение помощи Израилю, чтобы убедить республиканцев в палате представителей в необходимости дополнительного финансирования и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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