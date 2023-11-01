Байден наложит вето на проект помощи Израилю без Украины

Там отметили, что проект в его нынешнем виде не отвечает требованиям, поскольку игнорирует помощь населению сектора Газа, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. «Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнительном документе по национальной безопасности будет иметь глобальные последствия», – сказано в сообщении управления.