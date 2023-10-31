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Палата представителей США представила проект о выделении Израилю $14,3 млрд

Ведомости

Члены Республиканской партии палаты представителей конгресса США представили законопроект о выделении Израилю дополнительной помощи на $14,3 млрд. Об этом сообщает The Hill.

Инициатива предполагает выделение помощи Израилю отдельно от финансирования Украины. Пакет включает $4 млрд на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», а также еще $1,2 млрд на разработку системы ПРО «Железный луч». 

Одним из авторов законопроекта является новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон. The Hill отмечает, что это его первая инициатива на новом посту. Ранее Джонсон выступил против объединения запросов на предоставление военной помощи Израилю и Украине. 

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20 октября президент США Джо Байден запросил у конгресса выделение дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд. Как отмечало Reuters, Байден включил запрос на выделение помощи Израилю, чтобы убедить республиканцев в палате представителей в необходимости дополнительного финансирования и Украины.

Вопрос об объединении помощи Израилю и Украине возник на фоне атаки группировки «Хамас» на Израиль и утверждения конгрессом краткосрочного бюджета на 45 дней, в который не включили расходы на оказание помощи Украине. В то же время Россия неоднократно критиковала поставки западной техники и вооружения ВСУ. В Кремле указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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