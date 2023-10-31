Палата представителей США представила проект о выделении Израилю $14,3 млрд

Вопрос об объединении помощи Израилю и Украине возник на фоне атаки группировки «Хамас» на Израиль и утверждения конгрессом краткосрочного бюджета на 45 дней, в который не включили расходы на оказание помощи Украине. В то же время Россия неоднократно критиковала поставки западной техники и вооружения ВСУ. В Кремле указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.