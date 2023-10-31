Пакет военной помощи для Израиля одобрят отдельно от помощи Украине

Джонсон может либо вынудить администрацию изменить содержимое комбинированного пакета, потребовав уменьшения помощи Украине в пользу Израиля, либо взять деньги из социальных программ и климатических инициатив, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Кроме сопротивления со стороны демократов в сенате и палате спикеру стоит ожидать несогласия со стороны лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который выступает за комбинированный пакет военной помощи, включающий Украину, Израиль и Тайвань, полагает эксперт. Кроме того, Джонсон может отложить голосование о помощи Украине на некоторое время, считает Васильев. «Джонсон не хочет потерять спикерство, поэтому может начать тянуть время с вынесением украинского пакета на голосование», – уточнил эксперт. Для этого спикер может рассмотреть вариант временного финансирования расходов бюджета [как это было сделано в конце сентября] и объяснить отсутствие денег для Украины необходимостью предотвратить шатдаун, который может произойти 17 ноября, полагает Васильев.