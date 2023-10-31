Пакет военной помощи для Израиля одобрят отдельно от помощи Украине

Пакет военной помощи для Израиля одобрят отдельно от помощи УкраинеМаневр администрации США по объединению мер поддержки не удался
Республиканцы в палате представителей планируют проголосовать за пакет военной помощи Израилю отдельно от пакета помощи Украине – и уже в ближайший четверг, 2 ноября. Об этом сообщили Politico со ссылкой на источники внутри партии. Предполагается, что Тель-Авиву выделят $14,5 млрд. Ранее, 21 октября, администрация Джо Байдена предложила объединить помощь для Украины в размере более $61,4 млрд с помощью Израилю и расходами на укрепление границы с Мексикой в общий пакет в $105,85 млрд. Помимо помощи Израилю конгрессмены обсудят введение санкций в отношении нефтяного сектора Ирана.
Новый спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон еще 27 октября в интервью Fox News заявил, что выступает против общего пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Он подчеркнул, что оказание поддержки Тель-Авиву остается приоритетом. Первым делом после избрания Джонсон призвал коллег, демократов и республиканцев, в палате представителей одобрить резолюцию о безоговорочной поддержке Израиля со стороны США.
Инициатива получила почти единогласную поддержку. «За» проголосовало 412 человек, «против» – 10, и шестеро воздержались. Из 10 конгрессменов, выступивших против резолюции, девять – выходцы из демократической партии и один республиканец. Они аргументировали свое решение отсутствием в резолюции упоминания о жертвах среди палестинцев. Отколовшиеся от большинства конгрессмены подверглись критике со стороны коллег. «Они недостойны быть здесь <...> Эти конгрессмены должны с позором уйти в отставку», – цитирует республиканца Майка Лоулера The New York Times.
В изначальном общем пакете помощи, предложенном Байденом, предполагалось выделить Израилю $14,3 млрд. Из них, по информации CNN, $10,6 млрд должно было поступить по линии Пентагона и направлено на поставки вооружений. Часть средств пойдет на укрепление ПВО, включая системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Железный луч». Остальные $3,7 млрд должны были быть ассигнованы госдепартаментом на другие нужды израильской армии, а также на усиление безопасности американского посольства. Обсуждая помощь Израилю в интервью Fox News, Джонсон заявил, что сумма будет покрыта посредством сокращения существующих расходов. «Мы поищем деньги в бюджете, мы не печатаем деньги, чтобы отправить их за границу. Мы найдем, где урезать», – подчеркнул Джонсон. Он не уточнил, какие конкретно статьи будут урезаны.
Согласно совместному опросу YouGov и Economist, проведенному в период с 21 по 24 октября, 41% американцев сочувствуют израильтянам, 13% – палестинцам 28% – обеим группам. Неделей ранее первым сочувствовали 48%, а вторым – 10%. Из опрошенных 59% считают, что нынешний конфликт может привести к полномасштабной войне в регионе. 32% поддерживают развертывание в зоне конфликта американских войск, 39% выступают за отправку Израилю вооружений. Также 62% выступают за отправку гуманитарной помощи в сектор Газа. При этом 47% считают, что США должны принять какие-то меры для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. 40% высказались аналогично по поводу кризиса на Украине.
27 октября Reuters сообщило, что республиканцы в палате представителей обсуждают возможные варианты избежать шатдауна, который наступит 17 ноября, если конгресс не одобрит финансирование федерального правительства на 2024 г. Джонсон допустил голосование по краткосрочному финансированию, которое отложит дедлайн по одобрению годового бюджет на середину января или апреля 2024 г. Джонсон предупредил, что в обмен республиканцы рассчитывают на «определенные условия», не уточнив какие. Одной из причин смещения с должности прежнего спикера Кевина Маккарти в начале октября было одобрение им подобного краткосрочного финансирования.
Джонсон может либо вынудить администрацию изменить содержимое комбинированного пакета, потребовав уменьшения помощи Украине в пользу Израиля, либо взять деньги из социальных программ и климатических инициатив, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Кроме сопротивления со стороны демократов в сенате и палате спикеру стоит ожидать несогласия со стороны лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который выступает за комбинированный пакет военной помощи, включающий Украину, Израиль и Тайвань, полагает эксперт. Кроме того, Джонсон может отложить голосование о помощи Украине на некоторое время, считает Васильев. «Джонсон не хочет потерять спикерство, поэтому может начать тянуть время с вынесением украинского пакета на голосование», – уточнил эксперт. Для этого спикер может рассмотреть вариант временного финансирования расходов бюджета [как это было сделано в конце сентября] и объяснить отсутствие денег для Украины необходимостью предотвратить шатдаун, который может произойти 17 ноября, полагает Васильев.
Намерение республиканцев срочно проголосовать за помощь Израилю вписывается не только в логику американской внешней политики, но и в логику надвигающейся избирательной кампании, считает старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. Эксперт объяснил, что республиканцам важен израильский пакет по двум причинам. Первая связана с произраильскими настроениями значительной части партийного электората. Вторая – со стремлением республиканцев обвинить демократов в затягивании процесса и, соответственно, в безответственном подходе к интересам США на Ближнем Востоке и конкретно к Израилю, который для многих в американском обществе является объектом религиозных чувств.
Давыдов подчеркивает, что в этом вопросе республиканцы будут практически едины, так как и правое крыло, и мейнстрим выступают за безоговорочную поддержку Израиля. Сложность, по мнению эксперта, будет состоять в согласовании этой помощи с демократами. Последние, как отметил эксперт, тоже готовы поддержать Израиль, но они обращают больше внимания на Палестину. «Здесь однозначно есть предпосылки к очередному расколу», – резюмировал Давыдов.