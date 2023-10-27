Спикер палаты представителей не поддержал объединение помощи Израилю и Украине

20 октября Байден запросил у конгресса выделение дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд. Как отмечает Reuters, Байден включил запрос на выделение помощи Израилю, чтобы убедить республиканцев в палате представителей в необходимости дополнительного финансирования и Украины.