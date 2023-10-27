Спикер палаты представителей не поддержал объединение помощи Израилю и Украине
Запросы на предоставление Соединенными Штатами военной помощи Израилю и Украине должны рассматриваться отдельно друг от друга. Такое заявление сделал новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) в эфире телеканала Fox News.
«Израиль – это отдельный вопрос. Мы собираемся предложить отдельную меру финансирования Израиля в размере более $14 млрд», – сказал он (цитата по Reuters).
Рассуждая о дальнейшем финансировании Украины, Джонсон отметил, что палата представителей хотела бы знать «конечную цель» США на Украине, но Белый дом такую информацию не предоставляет. Он добавил, что нужно убедиться, что администрация президента США «ответственно расходует» выделенные средства.
20 октября Байден запросил у конгресса выделение дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд. Как отмечает Reuters, Байден включил запрос на выделение помощи Израилю, чтобы убедить республиканцев в палате представителей в необходимости дополнительного финансирования и Украины.
26 октября госдеп США объявил о новом транше военной помощи Украине на сумму $150 млн. Пакет включает средства ПВО, артиллерийское и противотанковое вооружение.
Россия неоднократно критиковала поставки западной техники и вооружения ВСУ. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия.