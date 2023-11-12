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Лавров: ЕС не скрывает намерений «вытолкнуть» Россию из Центральной Азии

Ведомости

Евросоюз не скрывает намерений сдерживать и «выталкивать» Россию из Центральной Азии и Закавказья, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически, и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают», – сказал министр.

Лавров напомнил о заявлении одного из лидеров страны ЕС после визита в Центральную Азию, который «публично на пресс-конференции сказал, что страна, которую мы посещаем, мы рады, что она никогда не будет ничьим вассалом». «Тоже ведь так, достаточно нагло для дипломатического языка», – добавил он.

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Предположительно, Лавров говорил о визите президента Франции Эммануэля Макрона. После визита он заявил, что Казахстан «отказывается быть вассалом каких-то держав, но выстраивает сбалансированное партнерство с несколькими из них во благо казахстанского народа». По словам президента, такая философия близка Франции.

Президент России Владимир Путин посетил 9 ноября Казахстан с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. По итогам визита было принято совместное заявление двух президентов к 10-летию подписания Договора о добрососедстве между странами, а также подписано шесть других документов. Среди них – план совместных действий двух стран на 2024–2026 гг., меморандум министерств энергетики по строительству ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Казахстане, план мероприятий между ФТС и комитетом госдоходов минфина Казахстана и др.

Как отмечал политолог, специалист по Центральной Азии Марс Сариев в интервью «Ведомостям», визит Макрона состоялся не без согласования с властями США, а Вашингтон хочет либо отдалить Казахстан от России, либо дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике. При этом Токаев опытный политик, который понимает, что гарантом безопасности и стабильности могут выступать только Россия и Китай, уточнял эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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