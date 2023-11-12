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Более 60 россиян находятся в Египте после выхода из сектора Газа

Ведомости

Более 60 российских граждан пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта, сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве ранее 12 ноября сообщили, что МЧС России и российские дипломаты организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, а граждане РФ начали пересекать пункт пропуска на границе с Египтом. Сообщалось, что специалисты МЧС оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.

Первая группа российских граждан на выходе из Газы в Египет

Из 85 человек, одобренных к проходу через КПП «Рафах», 68 – женщины и дети

По информации министерства, россияне, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там людям помогут оформить все необходимые документы.

10 ноября управление погранпереходов Газы сообщило, что первые 85 граждан России могут покинуть анклав. Cогласно списку управления погранпереходов сектора Газа, опубликованному учреждением, у 84 из 85 российских граждан, чей проход был одобрен через КПП «Рафах» на 10 ноября, указано двойное гражданство.

По данным минздрава Израиля, с 7 октября погибли около 1400 израильских мирных граждан: большинство – в первые дни атаки «Хамаса». По данным минздрава Палестинской национальной администрации, 10 ноября число погибших жителей сектора Газа с начала военной операции Армии обороны Израиля превысило 11 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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