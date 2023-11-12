Более 60 россиян находятся в Египте после выхода из сектора Газа

В ведомстве ранее 12 ноября сообщили, что МЧС России и российские дипломаты организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, а граждане РФ начали пересекать пункт пропуска на границе с Египтом. Сообщалось, что специалисты МЧС оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.