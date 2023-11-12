Более 60 россиян находятся в Египте после выхода из сектора Газа
Более 60 российских граждан пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта, сообщила пресс-служба МЧС.
В ведомстве ранее 12 ноября сообщили, что МЧС России и российские дипломаты организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, а граждане РФ начали пересекать пункт пропуска на границе с Египтом. Сообщалось, что специалисты МЧС оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.
По информации министерства, россияне, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там людям помогут оформить все необходимые документы.
10 ноября управление погранпереходов Газы сообщило, что первые 85 граждан России могут покинуть анклав. Cогласно списку управления погранпереходов сектора Газа, опубликованному учреждением, у 84 из 85 российских граждан, чей проход был одобрен через КПП «Рафах» на 10 ноября, указано двойное гражданство.
По данным минздрава Израиля, с 7 октября погибли около 1400 израильских мирных граждан: большинство – в первые дни атаки «Хамаса». По данным минздрава Палестинской национальной администрации, 10 ноября число погибших жителей сектора Газа с начала военной операции Армии обороны Израиля превысило 11 000.