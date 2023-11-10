Первая группа российских граждан на выходе из Газы в Египет

Первая группа российских граждан на выходе из Газы в ЕгипетИз 85 человек, одобренных к проходу через КПП «Рафах», 68 – женщины и дети
Cогласно списку управления погранпереходов сектора Газа, опубликованному учреждением, у 84 из 85 российских граждан, чей проход был одобрен через КПП «Рафах» на 10 ноября, указано двойное гражданство. Обладатели российских паспортов – вторая по численности группа иностранцев из одобренных на проход из палестинского анклава в Египет.
10 ноября управление погранпереходов Газы сообщило, что первые 85 граждан России, проживавшие в анклаве, в числе других пяти сотен иностранцев смогут покинуть его. Желающим перейти на египетскую сторону было указано прибыть к КПП «Рафах» к 7:00 по местному времени (8:00 мск) с соответствующими документами, в том числе загранпаспортами и справками, разрешающими перевозку детей.
Как минимум 36 имен держателей российских паспортов из списка – женские. Европейских, включая славянские, женских имен в списке – 22. По большей части это семьи из двух – трех и более детей с одним родителем. Всего в списке – 32 ребенка, двоим самым старшим из них – по 17 лет. Таким образом, 68 человек из 85 эвакуирующихся – женщины и дети. Год рождения самого старшего из указанных в списке – 1966, самые младшие – 2022 года рождения.
Всего одобрено на проход через КПП «Рафах» 594 иностранца. Кроме россиян, это 266 канадцев, 107 румын, 33 бразильца, 26 поляков. Также есть американские (14), албанские (14), новозеландские (12), китайские (10), индийские (7), индонезийские (6), немецкие (6), датские (4), нидерландские (2) и малазийские (2) граждане.
Днем 10 ноября корреспондент «РИА Новости» сообщил, что россияне «начали прибывать» на КПП «Рафах» – единственный относительно действующий переход из сектора Газа по направлению в Египет. На момент сдачи заметки о том, что россияне пересекли границу, не сообщалось. После пересечения КПП россиян должны встретить представители посольства России в Каире и МЧС России.
Сейчас в аэропорту Каира, по данным МЧС, находятся два ведомственных спецборта Ил-76, которые 3 ноября перевезли 28 т гуманитарной помощи для доставки в сектор Газа. «Ведомости» направили запрос в МЧС России о сроках и других параметрах вывоза российских граждан, проживавших в секторе Газа, из Египта.
«Ведомости» также запросили официального представителя МИД России Марию Захарову, посольство России в Израиле, российское представительство при Палестинской национальной администрации (ПНА, базируется в Рамалле, на Западном берегу реки Иордан) о критериях отбора в списки на эвакуацию и ее согласование израильской стороной, а также примерных сроках вывоза всех желающих. «Ведомости» также запросили МИД Египта о параметрах приема российских граждан и других технических деталях эвакуации.
Как пояснила 10 ноября «Ведомостям» пресс-секретарь представительства России при ПНА Алия Зарипова, список тех, кто попросил о помощи в эвакуации из Газы, за последние полторы недели не увеличивался и включает около 600 россиян, а также около 300 граждан других государств, преимущественно стран СНГ. Как ранее сообщали «Ведомостям» в дипучреждении, всего, по приблизительным оценкам, примерно 1200 россиян постоянно проживают в секторе Газа.
«Наличие в списке эвакуируемых преимущественно женщин и детей может быть связано с тем, что их сравнительно легче проверить с точки зрения угрозы безопасности, а также с общими гуманитарными соображениями», – полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
8 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что согласование эвакуации всех желающих граждан России из сектора Газа может занять до двух недель. 9 ноября Захарова в ответ заявила, что Москву «шокировало» заявление посла Израиля о сроках согласования выезда.
Начавшийся согласованный вывоз иностранцев из газы через КПП «Рафах» в Египет не связан с каким-то изменением характера конфликта, страны, чьи граждане хотят покинуть анклав, просто хотят обеспечить безопасность своих граждан, считает Самарская. Эксперт объяснила, что эвакуацию граждан иностранных государств из сектора Газа нужно рассматривать отдельно от развития боевых действий. По словам Самарской, правительство Израиля пока не собирается отказываться от поставленных ранее задач по полному уничтожению радикального исламистского «Хамас», начавшего конфликт атакой на израильских граждан 7 октября.
По данным минздрава Израиля, с 7 октября погибли около 1400 израильских мирных граждан: большинство – в первые дни атаки «Хамаса». По данным минздрава ПНА, 10 ноября число погибших жителей сектора Газа с начала военной операции ЦАХАЛ превысило 11 000 – жертвами продолжающихся ответных израильских артиллерийских и авиационных ударов стали 11 078 человек, из которых 4506 – дети.
В 19:20 мск замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил ТАСС, что работа КПП «Рафах» в пятницу была заблокирована и эвакуация первой одобренной группы россиян может занять до трех суток. Россия решает проблему доступа к КПП «Рафах» в контакте с Израилем, Египтом и Палестиной.