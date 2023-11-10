Первая группа российских граждан на выходе из Газы в Египет

Как минимум 36 имен держателей российских паспортов из списка – женские. Европейских, включая славянские, женских имен в списке – 22. По большей части это семьи из двух – трех и более детей с одним родителем. Всего в списке – 32 ребенка, двоим самым старшим из них – по 17 лет. Таким образом, 68 человек из 85 эвакуирующихся – женщины и дети. Год рождения самого старшего из указанных в списке – 1966, самые младшие – 2022 года рождения.