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Политика

Президент Грузии ожидает «большого взрыва» при вступлении в ЕС сразу трех стран

Ведомости

Вступление Грузии, Украины и Молдавии в Евросоюз произойдет примерно в одно и то же время, это событие станет «большим взрывом», заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому каналу LCI.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допустил, что Украина может вступить в ЕС к 2030 г. Киев  стал кандидатом на членство в сообществе, а Грузия только подала соответствующую заявку. На замечание журналиста канала о том, что для Тбилиси вступление в блок может произойти позже 2030 г., Зурабишвили допустила, что присоединение новых членов к ЕС случится одновременно.

«Это произойдет в 2030, 2031 или 2029 г., я не знаю, но этот горизонт будет следующим «большим взрывом». Мы – трио, Молдова, Украина и Грузия», – сказала глава государства.

По словам Зурабишвили, в Грузии количество сторонников вступления страны в Евросоюз выросло. Граждане поддерживают такой шаг ради безопасности, которую они ставят «выше процветания и экономического развития», добавила она.

С Украиной и Молдавией начнут переговоры о членстве в ЕС

Обсуждения с Грузией будут вести в случае следования внешней политике ЕС

Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября выступила с рекомендацией начать переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве в ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Киев выполнил 90% из прошлогодних требований ЕС, и похвалила Кишинев за шаги в правовой реформе, деолигархизации и противодействии коррупции. При этом фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 г. как на год расширения ЕС, не назвав другой даты. Одновременно ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в члены ЕС при условии, что Тбилиси будет следовать внешней политике союза. 

В июне 2022 г. Евросовет выдвинул Грузии 12 требований для предоставления ей кандидатства в члены ЕС. Среди них были «деолигархизация», соблюдение гендерного равноправия, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого народного защитника Грузии и т. д. Грузинским властям удалось полностью выполнить три условия, при этом семь рекомендаций были исполнены лишь частично, а в отношении последних двух – плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ – видимого прогресса не наблюдалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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