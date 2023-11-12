Президент Грузии ожидает «большого взрыва» при вступлении в ЕС сразу трех стран
Вступление Грузии, Украины и Молдавии в Евросоюз произойдет примерно в одно и то же время, это событие станет «большим взрывом», заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому каналу LCI.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допустил, что Украина может вступить в ЕС к 2030 г. Киев стал кандидатом на членство в сообществе, а Грузия только подала соответствующую заявку. На замечание журналиста канала о том, что для Тбилиси вступление в блок может произойти позже 2030 г., Зурабишвили допустила, что присоединение новых членов к ЕС случится одновременно.
«Это произойдет в 2030, 2031 или 2029 г., я не знаю, но этот горизонт будет следующим «большим взрывом». Мы – трио, Молдова, Украина и Грузия», – сказала глава государства.
По словам Зурабишвили, в Грузии количество сторонников вступления страны в Евросоюз выросло. Граждане поддерживают такой шаг ради безопасности, которую они ставят «выше процветания и экономического развития», добавила она.
Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября выступила с рекомендацией начать переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве в ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Киев выполнил 90% из прошлогодних требований ЕС, и похвалила Кишинев за шаги в правовой реформе, деолигархизации и противодействии коррупции. При этом фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 г. как на год расширения ЕС, не назвав другой даты. Одновременно ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в члены ЕС при условии, что Тбилиси будет следовать внешней политике союза.
В июне 2022 г. Евросовет выдвинул Грузии 12 требований для предоставления ей кандидатства в члены ЕС. Среди них были «деолигархизация», соблюдение гендерного равноправия, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого народного защитника Грузии и т. д. Грузинским властям удалось полностью выполнить три условия, при этом семь рекомендаций были исполнены лишь частично, а в отношении последних двух – плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ – видимого прогресса не наблюдалось.