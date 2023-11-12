Президент Грузии ожидает «большого взрыва» при вступлении в ЕС сразу трех стран

Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября выступила с рекомендацией начать переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве в ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Киев выполнил 90% из прошлогодних требований ЕС, и похвалила Кишинев за шаги в правовой реформе, деолигархизации и противодействии коррупции. При этом фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 г. как на год расширения ЕС, не назвав другой даты. Одновременно ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в члены ЕС при условии, что Тбилиси будет следовать внешней политике союза.