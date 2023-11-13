Республиканец Тим Скотт заявил о выходе из президентской гонки США

По данным опроса YouGov, проведенного в период с 31 октября по 3 ноября, в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии Скотта поддерживают 4%, он занимает пятое место после губернатора Флориды Рона Десантиса (18%) и бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли (9%). Лидером остается бывший президент США Дональд Трамп, он сохраняет отрыв с результатом в 61%.