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Республиканец Тим Скотт заявил о выходе из президентской гонки США

Ведомости

Сенатор от Южной Каролины Тим Скотт принял решение не участвовать в выборах президента США в 2024 г. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что избиратели, которые являются самыми замечательными людьми на планете, ясно дали мне понять: «Не сейчас, Тим», — сказал он.

Скотт также отметил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента от республиканцев. 

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По данным опроса YouGov, проведенного в период с 31 октября по 3 ноября, в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии Скотта поддерживают 4%, он занимает пятое место после губернатора Флориды Рона Десантиса (18%) и бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли (9%). Лидером остается бывший президент США Дональд Трамп, он сохраняет отрыв с результатом в 61%.

Трамп сообщил о намерении баллотироваться на пост президента в середине ноября 2022 г. В то же время бороться за президентское кресло собирается и действующий глава государства Джо Байден. Об этом решении он сообщил в конце апреля 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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