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В Белгородской области опровергли данные о диверсантах в регионе

Ведомости

Сообщения о том, что якобы в Белгородскую область проникла группа диверсантов на автомобиле УАЗ с буквой Z, не соответствуют действительности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания с правительством региона.

«Сейчас отдельное интернет-издание пытается разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекина было напряжение ночью. Еще одна фейковая информация», – сказал он.

Гладков обратился к представителю Шебекинского округа, который опроверг сообщения о попытке захода группы. «Не было. Не было ничего», – сказал он. Гладков объяснил распространение подобных сообщений стремлением Telegram-каналов увеличить свою аудиторию, сформировать для себя и своих изданий «положительный эффект». 

Ранее Telegram-каналы распространили видео с горящим автомобилем УАЗ с нанесенной на него буквой Z. По данным Mash, таким образом украинские диверсанты выдавали себя за российских солдат. Но их вычислили и около 07:00 ликвидировали в районе города Шебекино. В результате погибли восемь человек, с российской стороны жертв нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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