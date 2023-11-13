В Белгородской области опровергли данные о диверсантах в регионе
«Сейчас отдельное интернет-издание пытается разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекина было напряжение ночью. Еще одна фейковая информация», – сказал он.
Гладков обратился к представителю Шебекинского округа, который опроверг сообщения о попытке захода группы. «Не было. Не было ничего», – сказал он. Гладков объяснил распространение подобных сообщений стремлением Telegram-каналов увеличить свою аудиторию, сформировать для себя и своих изданий «положительный эффект».
Ранее Telegram-каналы распространили видео с горящим автомобилем УАЗ с нанесенной на него буквой Z. По данным Mash, таким образом украинские диверсанты выдавали себя за российских солдат. Но их вычислили и около 07:00 ликвидировали в районе города Шебекино. В результате погибли восемь человек, с российской стороны жертв нет.