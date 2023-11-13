В Белгородской области опровергли данные о диверсантах в регионе

Ранее Telegram-каналы распространили видео с горящим автомобилем УАЗ с нанесенной на него буквой Z. По данным Mash, таким образом украинские диверсанты выдавали себя за российских солдат. Но их вычислили и около 07:00 ликвидировали в районе города Шебекино. В результате погибли восемь человек, с российской стороны жертв нет.