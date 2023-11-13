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Правительство Израиля одобрило закрытие телеканала Al Mayadeen в стране

Ведомости

Правительство Израиля одобрило закрытие филиала ливанского телеканала Al Mayadeen, связанного с шиитским движением «Хезболла», передает портал Ynetnews. 

20 октября правительство Израиля утвердило правила, согласно которым деятельность иностранных телерадиокомпаний может быть прекращена в военное время, если она наносит ущерб безопасности страны. Помимо этого, у вещателей смогут конфисковывать оборудование, а журналистов лишать аккредитации. 

В тот же день портал Ynetnews сообщил, что филиал телеканала Al Jazeera в Израиле могут закрыть по решению правительства. Сообщалось, что среди причин закрытия – раскрытие информации о местонахождении объектов армии Израиля (ЦАХАЛ).

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи» и продолжает наносить удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате обострения конфликта при обстрелах сектора Газа погибли свыше 11 000 человек. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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