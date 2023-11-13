Правительство Израиля одобрило закрытие телеканала Al Mayadeen в стране

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи» и продолжает наносить удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате обострения конфликта при обстрелах сектора Газа погибли свыше 11 000 человек.