СМИ: правительство Израиля может закрыть филиал телеканала Al Jazeera
Филиал телеканала Al Jazeera в Израиле могут закрыть по решению правительства, передает портал Ynetnews.
«Правительство утверждает чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят ущерб безопасности государства, что позволит закрыть Al Jazeera в Израиле», – сказано в сообщении.
Решение о закрытии телеканала должен утвердить кабинет министров, после чего министр связи Шломо Караи сможет издать приказ об этом.
Ранее в поддержку закрытия бюро Al Jazeera на территории Израиля выступили разведка «Моссад», Совет национальной безопасности, МИД Израиля, министр обороны Йоав Галант и начальник Генштаба армии Херци Халеви. Сообщалось, что среди причин закрытия – раскрытие информации о местонахождении объектов армии Израиля (ЦАХАЛ).
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 17 октября по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен авиаудар, в котором стороны обвинили друг друга. Al Jazeera называет этот удар израильским. По разным данным, в результате атаки погибли от 500 до 800 человек.