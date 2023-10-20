СМИ: правительство Израиля может закрыть филиал телеканала Al Jazeera

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 17 октября по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен авиаудар, в котором стороны обвинили друг друга. Al Jazeera называет этот удар израильским. По разным данным, в результате атаки погибли от 500 до 800 человек.