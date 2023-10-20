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СМИ: правительство Израиля может закрыть филиал телеканала Al Jazeera

Ведомости

Филиал телеканала Al Jazeera в Израиле могут закрыть по решению правительства, передает портал Ynetnews.

«Правительство утверждает чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят ущерб безопасности государства, что позволит закрыть Al Jazeera в Израиле», – сказано в сообщении.

Решение о закрытии телеканала должен утвердить кабинет министров, после чего министр связи Шломо Караи сможет издать приказ об этом. 

Ранее в поддержку закрытия бюро Al Jazeera на территории Израиля выступили разведка «Моссад», Совет национальной безопасности, МИД Израиля, министр обороны Йоав Галант и начальник Генштаба армии Херци Халеви. Сообщалось, что среди причин закрытия – раскрытие информации о местонахождении объектов армии Израиля (ЦАХАЛ).

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 17 октября по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен авиаудар, в котором стороны обвинили друг друга. Al Jazeera называет этот удар израильским. По разным данным, в результате атаки погибли от 500 до 800 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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