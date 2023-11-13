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Песков не стал комментировать сообщения о якобы перегруппировке войск на Днепре

Ведомости

Кремль не комментирует ситуацию на левом берегу Днепра и сообщения о якобы перегруппировке войск, это прерогатива Минобороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

«Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные», – сказал он. 

Ранее 13 ноября ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны сообщили, что командование группировки войск «Днепр» якобы решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Также утверждалось, что часть сил «Днепра» будет задействована для наступления на других направлениях. Спустя около получаса агентства аннулировали эти сообщения.

Позже в пресс-службе Минобороны сообщили «Ведомостям», что сообщения о якобы перегруппировке войск «Днепр» на позиции к востоку от Днепра является фейком и провокацией. На сайте ТАСС говорится, что новость была выпущена ошибочно. Агентство принесло извинения перед читателями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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