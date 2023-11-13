Песков не стал комментировать сообщения о якобы перегруппировке войск на Днепре

«Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные», – сказал он.