Песков не стал комментировать сообщения о якобы перегруппировке войск на Днепре
Кремль не комментирует ситуацию на левом берегу Днепра и сообщения о якобы перегруппировке войск, это прерогатива Минобороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные», – сказал он.
Ранее 13 ноября ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны сообщили, что командование группировки войск «Днепр» якобы решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Также утверждалось, что часть сил «Днепра» будет задействована для наступления на других направлениях. Спустя около получаса агентства аннулировали эти сообщения.
Позже в пресс-службе Минобороны сообщили «Ведомостям», что сообщения о якобы перегруппировке войск «Днепр» на позиции к востоку от Днепра является фейком и провокацией. На сайте ТАСС говорится, что новость была выпущена ошибочно. Агентство принесло извинения перед читателями.