В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Шольцем
На данный момент вряд ли можно говорить о том, что ФРГ учитывает интересы РФ и контакты на высшем уровне могут стать результативными. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
При этом Песков подчеркнул, что президент никогда не исключает контакты на высшем уровне и всегда говорит о своей открытости. Но Путин также остается сторонником контактов не просто ради самого процесса, а ради результата.
«Судя по заявлениям представителей ФРГ, пока вряд ли можно говорить о том, что чаша весов склоняется в пользу хоть какого-то учета интересов Российской Федерации. Но, с другой стороны, время способствует трансформации позиции целого ряда стран, мы это видим», – отметил пресс-секретарь президента.
12 ноября Шольц в интервью Heilbronner Stimme заявил, что готов вести переговоры с Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса. Однако, по его словам, для начала переговоров Россия должна будет выполнить требование по «выводу войск». 11 ноября немецкие СМИ сообщили, что правительство ФРГ решило направить на военную помощь Киеву 8 млрд евро в 2024 г. вместо 4 млрд, как планировалось ранее.