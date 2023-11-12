Шольц заявил о готовности вести диалог с Путиным в будущем

Шольц приезжал в Москву 15 февраля 2022 г. – за несколько дней до начала спецоперации. Путин сказал на встрече, что важно обсудить с одной из стран Евросоюза ситуацию в мире и Европе, хотя позиции далеко не всегда совпадают. «Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – подчеркнул он.