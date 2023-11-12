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Шольц заявил о готовности вести диалог с Путиным в будущем

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса, сообщает Heilbronner Stimme.

Таким образом немецкий канцлер ответил на вопрос редакции о возможности возобновления переговоров с российским руководством в будущем. Шольц отметил, что в прошлом вел переговоры с Путиным и готов сделать это снова, однако, по его словам, для начала переговоров Россия должна будет выполнить требование по «выводу войск».

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Шольц приезжал в Москву 15 февраля 2022 г. – за несколько дней до начала спецоперации. Путин сказал на встрече, что важно обсудить с одной из стран Евросоюза ситуацию в мире и Европе, хотя позиции далеко не всегда совпадают. «Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – подчеркнул он.

После начала спецоперации Германия и Евросоюз ввели 11 пакетов санкций против России, а также существенно нарастили поставки оружия и иной помощи Киеву. 11 ноября немецкие СМИ сообщили, что правительство ФРГ решило направить на военную помощь Киеву 8 млрд евро в 2024 г. вместо 4 млрд, как планировалось ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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