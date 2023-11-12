Шольц заявил о готовности вести диалог с Путиным в будущем
Канцлер Германии Олаф Шольц готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса, сообщает Heilbronner Stimme.
Таким образом немецкий канцлер ответил на вопрос редакции о возможности возобновления переговоров с российским руководством в будущем. Шольц отметил, что в прошлом вел переговоры с Путиным и готов сделать это снова, однако, по его словам, для начала переговоров Россия должна будет выполнить требование по «выводу войск».
Шольц приезжал в Москву 15 февраля 2022 г. – за несколько дней до начала спецоперации. Путин сказал на встрече, что важно обсудить с одной из стран Евросоюза ситуацию в мире и Европе, хотя позиции далеко не всегда совпадают. «Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – подчеркнул он.
После начала спецоперации Германия и Евросоюз ввели 11 пакетов санкций против России, а также существенно нарастили поставки оружия и иной помощи Киеву. 11 ноября немецкие СМИ сообщили, что правительство ФРГ решило направить на военную помощь Киеву 8 млрд евро в 2024 г. вместо 4 млрд, как планировалось ранее.