СМИ: Германия решила удвоить военную помощь Украине
Правительство Германии решило направить на военную помощь Киеву 8 млрд евро вместо 4 млрд, как планировалось ранее, пишет газета Bild.
Ранее минфин ФРГ в проекте бюджета страны на 2024 г. предусмотрел на поддержку ВСУ только 4 млрд евро, причем почти все средства уже зарезервированы. После этого с критикой минфина выступил ответственный за оборонный бюджет в бюджетном комитете бундестага депутат Андреас Шварц. Как отмечали тогда в минобороны страны, в проекте бюджета не хватает 5 млрд евро на помощь Киеву.
Как пишет 11 ноября Bild, у минобороны ФРГ есть еще 2 млрд евро, которые оно может потратить на выполнение долгосрочных оборонных контрактов.
10 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро, включающий ЗРК Patriot и ракетный комплекс IRIS-T. Киеву также будут поставлены три зенитные самоходные установки Gepard, десять танков Leopard 1 A5, 20 бронированных машин для медпомощи, 15 БТР, а также снаряды 155-го калибра.
11 ноября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны быть готовы компенсировать вероятное сокращение помощи США Киеву.