СМИ: Германия решила удвоить военную помощь Украине

Ранее минфин ФРГ в проекте бюджета страны на 2024 г. предусмотрел на поддержку ВСУ только 4 млрд евро, причем почти все средства уже зарезервированы. После этого с критикой минфина выступил ответственный за оборонный бюджет в бюджетном комитете бундестага депутат Андреас Шварц. Как отмечали тогда в минобороны страны, в проекте бюджета не хватает 5 млрд евро на помощь Киеву.