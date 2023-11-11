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СМИ: Германия решила удвоить военную помощь Украине

Ведомости

Правительство Германии решило направить на военную помощь Киеву 8 млрд евро вместо 4 млрд, как планировалось ранее, пишет газета Bild.

Ранее минфин ФРГ в проекте бюджета страны на 2024 г. предусмотрел на поддержку ВСУ только 4 млрд евро, причем почти все средства уже зарезервированы. После этого с критикой минфина выступил ответственный за оборонный бюджет в бюджетном комитете бундестага депутат Андреас Шварц. Как отмечали тогда в минобороны страны, в проекте бюджета не хватает 5 млрд евро на помощь Киеву.

Как пишет 11 ноября Bild, у минобороны ФРГ есть еще 2 млрд евро, которые оно может потратить на выполнение долгосрочных оборонных контрактов.

10 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро, включающий ЗРК Patriot и ракетный комплекс IRIS-T. Киеву также будут поставлены три зенитные самоходные установки Gepard, десять танков Leopard 1 A5, 20 бронированных машин для медпомощи, 15 БТР, а также снаряды 155-го калибра.

11 ноября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны быть готовы компенсировать вероятное сокращение помощи США Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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